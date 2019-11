Wissen über Umwelt und Klima ist wichtig

Ohne Frage: Geschichte gehörte in der gesamten Schulzeit zu meinen Lieblingsfächern. Stundenlang konnte ich mich mit Themen wie dem Alten Rom, dem Mittelalter oder der Neuzeit beschäftigen, ohne dass ich jemals die Freude an diesem Fach verloren hätte. Doch Jahre nach meinem Schulabschluss habe ich gemerkt, dass andere Gesellschaftswissenschaften im Alltag viel wichtiger sind als Geschichte. Besonders wichtig erscheint mir das Fach Erdkunde, welches sich mit den aktuellen Problemlagen aus der Physischen- und der Humangeografie beschäftigt.

Es gibt kaum ein Fach, das so viel zum Allgemeinwissen der Schüler beiträgt wie das Fach Erdkunde. In den ersten Monaten des Unterrichts lernt man topografische Gegebenheiten kennen, was zum Aufbau eines Orientierungssinns und dem qualifizierten Nutzen von kartografischen Daten unerlässlich ist. In Anbetracht unseres Bedürfnisses an Mobilität benötigen Schüler dringend diese Kompetenzen. Ferner werden Plattentektonik, Wetter und Vulkanismus behandelt, was dazu beiträgt, dass wir unsere Umwelt besser verstehen können. Danach spricht man die wichtigsten Fragen unserer Zeit an, nämlich das Klima und das Erhalten der Artenvielfalt. Wer wirklich bei Diskussionen über die globale Erwärmung sinnvolle Argumente beitragen möchte und wissen will, wie man tatsächlich mehr Nachhaltigkeit in sein Leben einbinden kann, sollte bei den Basics aus dem Erdkundeunterricht unbedingt aufgepasst haben.

Doch die Wissenschaft Geografie, welche den Ausgangspunkt des Erdkundeunterrichts darstellt, ist weitaus umfangreicher als die eben beschriebenen physischen Fragestellungen. Auch gesellschaftliche Themen wie Migrationsbewegungen, Lebensbedingungen und Traditionen, werden angesprochen. Die Beschäftigung mit diesen thematischen Schwerpunkten führt dazu, dass Stück für Stück die interkulturelle Kompetenz der Schüler ausgebildet wird, einem der wichtigsten Bildungsziele der heutigen Zeit. Sophia Rhein

