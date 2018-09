Wissenswertes zum Thema Geldanlage

V ergangenen Dienstag fand bei der Sparkasse Bensheim das Wertpapierforum, das jährlich einmal zusammen mit der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SDK) organisiert wird, statt. Sowohl die Sparkasse als auch die SDK waren Gastgeber.

Vorab jedoch: Was ist eigentlich ein Wertpapier? Eine Aktie wird ab und zu auch als Wertpapier bezeichnet, denn eine Aktie ist ein Wertpapier. Das Wort ist eine Art Oberbegriff für Finanzinstrumente. Denn es gibt viele Arten von Wertpapieren. Darunter fallen auch Investmentfondsanteile oder Anleihen von Unternehmen, für die der Anleger Zinsen erhält.

Ziel dieser Veranstaltung war es, dass sich die Anleger mehr für Aktien und Wertpapiere als Vermögensanlage interessieren und gleichzeitig für den Vermögensaufbau sensibilisiert werden. Vorgestellt wurden dabei die DAX-notierten, in Hessen angesiedelten Firmen Fresenius SE & Co. KGaA und die Fraport AG. Das Publikum war recht unterschiedlich. Neben den Aktienkennern saßen auch junge Kunden, die noch überlegen, ob Aktien und Wertpapiere das Richtige für sie sind.

Auf jeden Fall haben die Anleger an diesem Abend viel Informatives über die Unternehmen, die beide Aktiengesellschaften sind, erfahren. Die AGs sind übrigens verpflichtet, die Öffentlichkeit zu informieren. An diesem Abend konnte man aus erster Hand die Infos von Vertretern der jeweiligen Unternehmen erfahren und Fragen an sie stellen.

Birgit Kissel, Leiterin Vermögens-Management und stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse Bensheim, und ihr Kollege Maximilian Walter führten mit den Vertretern der Firmen professionell durch den Abend, und man erfuhr vieles rund um Wertanlagen. Abgerundet wurde die Veranstaltung dann noch mit einem kleinen Imbiss für die Teilnehmer. Alexander Rhein

