Woche für Woche spannende und inspirierende Inhalte

Wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu und wir blicken auf unsere 52 BAnane-Ausgaben im Jahr 2018 zurück. Auch dieses Jahr haben wir wieder viele verschiedene Themen beleuchtet: Ob kreative Bastelideen, Rezepte, Selbstversuche, Erfahrungsberichte, politische, kulturelle oder regionale Themen – wir versuchten Woche für Woche, jedem spannende und inspirierende Inhalte zu bieten.

Im Februar diesen Jahres haben wir Euch endlich mal all die Gesichter gezeigt, die hinter den wöchentlichen Artikeln stecken. In unserer großen Redaktionsvorstellung haben wir einen Einblick hinter die Kulissen geliefert und das Interesse des einen oder anderen wecken können, bei uns mitzumachen.

Eine weitere Besonderheit war wieder unsere Sonderseite anlässlich der Verleihung des Gertrud-Eysoldt-Rings. Ein Team der Banane-Jugendredaktion war bei dem Festakt und der anschließenden glamourösen Gala anwesend, führte Interviews und knipste fleißig Fotos für Euch. Die begehrte Auszeichnung erhielt in diesem Jahr die Schauspielerin Sophie Rois für ihren zauberhaften Auftritt als Hexe in Frank Castorfs Faust an der Berliner Volksbühne. Die Auszeichnung gilt als eine der bedeutendsten Verleihungen im deutschsprachigen Raum.

Aktivitäten vorgestellt

In den Sommermonaten hat die Banane Redaktion besonders viele Sommer-Specials geliefert. Im Rahmen des großen Aufmachers zum Thema Urlaubsliteratur stellte die Redaktion viele verschiedene Titel vor. Hinzu kamen Berichte und Vorschläge zu sommerlichen Aktivitäten hier in der Umgebung, wie beispielsweise die Sommerrodelbahn in Wald Michelbach.

Die Redakteure der Banane sind richtige Globetrotter: Dieses Jahr waren wir viel unterwegs und konnten daher ganze vier Sonderseiten zum Thema Reisen bringen. Vor allem Städte-Trips waren dieses Jahr angesagt: Barcelona, Madrid, Berlin, Hamburg, Konstanz, Porto, Warschau und Dublin. Aber wir haben nicht nur über Städte berichtet. Auch Sonnen-, Strand- und Meerfreunde kamen auf ihre Kosten: Marokko, ein Surfcamp in Sagres, die schönsten Strände Südspaniens, Provence, Toskana, Kreta, Kroatien – wir kamen definitiv rum. Und wer weiß – vielleicht war ja auch Euer nächstes Reiseziel dabei.

Im Oktober gab es eine weitere Sonderseite. Eine Redakteurin der Banane traf die aus der Region stammende Schriftstellerin Michaela Weiß und sprach mit ihr über ihren Debütroman „Vielleicht sind wir alle Monster“ – ein Jugendthriller.

Specials zur Landtagswahl

Außerdem war im Oktober die hessische Landtagswahl, zu der wir einige interessante Specials gebracht haben. In der Umfrage zum Wahl-O-Mat haben wir die Bergsträßer Jugend gefragt, ob sie diesen in Anspruch nehmen und wenn ja, wie ernst sie das Ergebnis nehmen. Durch eine andere Umfrage wollten wir herausfinden, wie viele berechtigte Erstwähler denn überhaupt von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen – das Resultat der Umfrage war zufriedenstellend. Anhand von Faktenboxen erklärten wir das Wahlsystem und weitere wichtige Begriffe und Systeme, die man kennen und verstehen sollte, bevor man den Weg in die Wahlkabine antritt. Außerdem haben wir auch die Jugendprogramme der einzelnen Parteien vorgestellt.

Auch für das kommende Jahr haben wir wieder viele spannende Themen geplant – es lohnt sich daher weiterhin jede Woche unsere zwei Seiten aufzuschlagen. Auch online unter www.bananeweb.de sowie über Facebook und Instagram halten wir Euch jederzeit auf dem Laufenden. Antje Heitland

