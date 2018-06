Anzeige

Könnte das Leben schöner sein? Wohlverdiente Sommerferien und eine Fußball-Weltmeisterschaft beflügeln momentan Abertausende sportbegeistere Schülerinnen und Schüler in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Das schreit geradezu nach Badesee, Grillfeten und vor allem Public Viewing. Wäre da nicht ... Wäre da nicht meine tiefe Abneigung gegen das Fußballgucken in fremder Gesellschaft. Während andere sich schwarz-rot-gold bemalen und sich grölend in den Armen liegen, bleibe ich nämlich lieber zu Hause. Warum, fragt ihr? Die Spiele alleine (oder in Gesellschaft von Eltern oder ein paar wenigen Freunden) zu Hause zu gucken, hat unglaublich viele Vorteile. Der wichtigste: Ich habe immer den gemütlichsten Platz. Ich muss nicht stehen, auf einer harten Bierbank oder gar auf dem Boden sitzen, sondern kann mich bequem auf der Couch ausstrecken. Der beste Platz heißt auch: uneingeschränkte Sicht auf den Fernseher – niemand quetscht sich vorbei oder bleibt davor stehen. Und Papa findet endlich, dass es sich lohnt, GEZ zu zahlen. Auch die Lautstärke ist angenehmer: Ich kann jedes Wort der Kommentatoren verstehen, weil eben nicht zwanzig Leute miteinander quatschen und Weisheiten wie „Das Runde muss in das Eckige“ austauschen. Achtung, liebe Sparfüchse, ein paar wichtige Details kommen noch hinzu: Wer zu Hause schaut, hat uneingeschränkten Zugriff auf eisgekühlte Lieblingsgetränke und Eiscreme zum Einkaufspreis. Wenn ich Hunger habe, steht ein gefüllter Kühlschrank bereit. Die Toiletten sind kostenlos, sauber und immer frei. Sorry, Leute, ich will euch nicht euren öffentlichen Fußball-Spaß rauben, aber mich werdet ihr wohl nicht in Bensheims Biergärten antreffen. Bis neulich, Eure BAte