Zahlreiche Opfer der Hexenjagd gab es auch in unserer Region

Bis vor 250 Jahren wurden sie noch verurteilt, gefoltert und hingerichtet. Wer sich nicht den Anschuldigungen seiner Nachbarn entziehen konnte, hatte kaum eine Chance. Vermeintliche Hexen und Hexer wurden für regionale Krisen verantwortlich gemacht und besonders während der Frühen Neuzeit systematisch verfolgt. Zwischen 1450 und 1750 wurden in Europa geschätzt 60 000 Menschen hingerichtet, davon knapp 80 Prozent Frauen. In Deutschland wurden etwa 40 000 Menschen in diesem Zusammenhang getötet, also mehr als die Hälfte der gesamten Opferzahl.

Die Umstände im 15. und 16. Jahrhundert bedingten eine massive Verunsicherung der Gesellschaft. Die „Kleine Eiszeit“, eine Periode ungewöhnlich kühlen Klimas, und die spätmittelalterliche Agrarkrise führten zu katastrophalen Naturereignissen und Hungersnöten. Seuchen und fortwährende Kriege trugen zur Not der Menschen bei. Es wurde nach Schuldigen gesucht, die existenziellen Notsituationen verbreiteten Angst und führten zu Massenhysterien, die Prozesse in Bewegung brachten, auf die weder Staat noch Kirche einen Einfluss hatten. Denn die Kirche war tatsächlich nur selten die treibende Kraft hinter den Verfolgungen. Der Autor des „Hexenhammers“, eine der berühmtesten Anleitungen zur Hexenjagd, gehörte zwar dem Dominikanerorden an, er wurde aber aufgrund seiner unethischen Veröffentlichungen von der Kirche ausgeschlossen.

Anklage aufgrund von Gerüchten

Ein Hexenprozess verlief meistens nach einem bestimmten Muster. Eine oder mehrere Personen wurden aufgrund von Gerüchten angeklagt. Dann wurde der Angeklagte inhaftiert, vollständig entkleidet und rasiert, um magische Male und Gegenstände zu finden. Durch die nachfolgende Folter sollte die Person nicht nur ihre Taten gestehen, sondern auch andere Hexen und Hexer verraten. So blieb es bei einer Anklage meistens nicht nur bei einem Hexenprozess. Gestand der Angeklagte nicht, gab es verschiedene Möglichkeiten festzustellen, ob es sich um eine Hexe handelte. Am bekanntesten sind die Wasserprobe und der Kesselfang. Konnte sich die Person aus diesen Situationen retten, galt sie als Hexe, ansonsten starb sie in Folge der Tests. Nach der Verurteilung wegen des Verbrechens der Hexerei stand die Hinrichtung durch den Feuertod. Durch das Verbrennen am Scheiterhaufen sollte die Seele gereinigt werden.

In Hessen fielen rund 1800 Menschen der Hexenverfolgung zum Opfer. Im Odenwald und im Verwaltungsgebiet Marburg sind die meisten Fälle verzeichnet. 1593 wurden um die Gemeinde Erbach herum zwölf Frauen verbrannt. In Seligenstadt wurde im Jahr 1600 gegen fünf Frauen ermittelt, eine davon wurde wegen mehrerer angeblicher Vergehen zum Tode verurteilt. In Marburg soll es rund 7000 Prozesse gegeben haben.

Mit der Aufklärung nahm auch die Kritik an der Hexenverfolgung immer mehr zu. Eine Straftat musste klar nachweisbar sein, was die meisten Hexenprozesse invalide machte.

Auch heute noch in einigen Ländern praktiziert

Heutzutage erinnern in Europa Gedenktafeln an die Opfer der Hexenverfolgungen. Doch das heißt nicht, dass so etwas im Jahr 2020 nicht mehr vorkommt.

In vielen Ländern Lateinamerikas, Südostasiens oder Afrikas werden immer noch jährlich hunderte Menschen zum Opfer von Hexenjagden. In diesen Gebieten, die von Not und Armut besonders gezeichnet sind, werden vor allem Kinder, Alte und Kranke der Hexerei beschuldigt und getötet.

Dieses Jahrhunderte alte Thema ist auch in unserer modernen Zeit aktuell. Die Verfolgung von Minderheiten und moderne Hexenjagden sind heute noch Teil unseres Alltags. Alisa Kavelj

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 06.07.2020