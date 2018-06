Anzeige

Zehn Tage lang herrschte in Korbach der Ausnahmezustand, denn dort fand gerade der 58. Hessentag statt. Korbach selbst liegt nördlich von Marburg und ist von Bensheim rund 200 Kilometer entfernt. Während des zehntägigen Hessentages fanden um die 1000 Veranstaltungen statt, der Eintritt war in der Regel kostenlos, nur für Konzerte brauchte man Karten. Aber viele Konzerte, zum Beispiel das 90er Festival vom Radiosender FFH, waren früh ausverkauft und fanden in der Regel am Abend statt. Bei einem Besuch tagsüber hatte man die Möglichkeit, zahlreiche andere Veranstaltungen wie die Sonderausstellung „Der Natur auf der Spur“ zu besichtigen.

Selbst für die Kleinsten wurde ein Programm geboten. Sie konnten sich unter anderem im Kinderland richtig austoben oder beim Bühnenprogramm rund um Zauberei und Theateraufführungen zuschauen. Für uns Jugendliche gab es sogar ein eigenes Dorf. Man konnte erleben, wie sich ein Skispringer in luftiger Höhe fühlt oder einen Parcours mit den vorhandenen Mountainbikes abfahren.

Schulen mit dabei

Aber nicht nur Sport und Unterhaltung für die Kinder stand auf dem Programm, denn auch die Polizei, der Trachtenverein, der Hessische Rundfunk und viele andere Akteure waren nach Korbach gekommen, um den Besuchern ein abwechslungsreiches Programm zu bieten.