Zeit der offenen Herzen

Spenden und Teilen erfreuen sich in der Weihnachtszeit traditionell großer Beliebtheit in der Bevölkerung. Zum Jahresende noch mal etwas Gutes tun – um sich wenig später guten Gewissens dem alljährlichen Weihnachts-Konsumrausch hinzugeben – das klingt doch nach einem Kompromiss. Tatsächlich steigt die Spendenbereitschaft der Deutschen traditionell stark in den letzten Wochen des Jahres. Wenn man sich erstmal entschieden hat, ein bisschen vom eigenen Habe mit Bedürftigen zu teilen, stellt sich erstmal die Frage: Wo, wem und wie helfe ich am besten?

Jemanden unterstützen

Um da eine Antwort zu finden, muss man sich erst mal bewusst machen, dass „spenden“ nicht zwangsläufig finanziell zu verstehen ist. Vielmehr geht es darum, jemanden zu unterstützen, dem es an etwas fehlt, von dem man selbst genug oder sogar mehr als genug hat. Natürlich kann man sich im Internet oder in der Gemeinde informieren, welche Organisationen man bei ihren Projekten durch eine finanzielle Zuwendung unterstützen kann. Es muss allerdings nicht einfach mit einer Überweisung getan sein. Als Jugendlicher darf man sein Geld offiziell auch noch nicht selbstständig spenden oder hat selbst nicht so viel, als dass man davon größere Beträge abgeben möchte.

Eine Möglichkeit für Jugendliche sind zum Beispiel die Sternsinger. Viele Bensheimer Gemeinden schicken jedes Jahr um den Dreikönigstag im Januar Sternsinger-Gruppen aus, die an Haustüren klingeln, Gottes Segen für das neue Jahr bringen, Lieder singen und nicht zuletzt Spenden für Projekte der Kirche sammeln. Da dieses Projekt von Kindern durchgeführt wird, kommen die gesammelten Spenden meistens auch Kindern in benachteiligten Ländern zugute, wo von dem Geld Schulen, Krankenhäuser oder Wohnraum für Familien gebaut wird.

Einmal Zeit schenken

Spenden kann aber auch ganz anders funktionieren. Um Leid und hilfsbedürftige Menschen zu sehen, muss man nicht auf die andere Seite der Welt blicken. Weihnachten ist Familienzeit – gemeinsame Zeit – Zeit der Liebe. Doch nicht jeder hat das Glück, Weihnachten im Kreis seiner Lieben feiern zu können. Manche Menschen, die auch den Rest des Jahres allein verbringen, bekommen die Einsamkeit an Weihnachten ganz besonders zu spüren. Solchen Menschen kann man mit Geld nicht helfen – aber man kann ihnen Zeit schenken. Im Altenheim zum Beispiel freuen sich die Bewohner, wenn man sich mit ihnen beschäftigt, vorliest, ein Instrument spielt oder sich einfach mit ihnen unterhält. Eine weitere Möglichkeit, sich ehrenamtlich zu engagieren, bietet zum Beispiel die Tafel in Bensheim, die in der Weihnachtszeit immer eine Menge mit der Versorgung ihrer Kunden zu tun hat und sich über helfende Hände beim Sortieren der Waren und der Essensausgabe sehr freut.

Kleine Gesten

Und zuletzt die wohl einfachste Methode, dem Fest der Nächstenliebe gerecht zu werden: Ein Lächeln schenken – das kann wirklich jeder. Ganz egal wie wenig Zeit man in der Vorweihnachtszeit auch hat. Kleine Gesten sind oft viel mehr wert, als man sich vorstellen kann. Wie leicht kann man anderen Menschen eine kleine Freude machen: Dem Busfahrer, indem man ihn einfach mal freundlich grüßt, wenn man den Bus betritt, anstatt ihm wortlos die Fahrkarte unter die Nase zu halten. Ein herzliches Lächeln in die genervten Gesichter auf der Straße, ein „Mama, Papa, danke dass ihr für mich da seid!“. Es ist wirklich nicht schwer, ein bisschen Freude zu verbreiten – und oft ist man hinterher selbst irgendwie ein bisschen glücklicher. Eva-Lotte Wenderoth

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 17.12.2018