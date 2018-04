Anzeige

Vor kurzem erhielt ich von einem Freund aus München die Nachricht, dass er Karten für das Bundesligaspiel FC Bayern München gegen Borussia Dortmund für mich hat. Ich fieberte diesem Spieltag entgegen. Am 31. März um 18.30 Uhr war es dann endlich soweit, ich saß live in der Allianz-Arena. Bereits 30 Minuten vor Beginn war die Stimmung in den Rängen rund um das Fußballfeld euphorisch, denn die 75 000 Plätze waren alle belegt.

Gleich nach dem Anpfiff schoss Robert Lewandowski (Rückennummer 9) das erste Tor, die Bayern-Fans jubelten, weitere Tore wurden von James Rodríguez (11), Thomas Müller (25), nochmals Lewandowski und Franck Ribéry (7) geschossen. Die erste Halbzeit endete für die Borussen mit 0:5, sie kamen einfach nicht an den Ball. Geknickt gingen die Dortmunder in die Halbzeitpause. Die Bayern hingegen wurden von ihren Anhängern stürmisch gefeiert.

Nach dem Einlaufen zur zweiten Halbzeit hatten so manche Fans aus der Borussen-Reihe die Hoffnung auf wenigstens ein Gegentor für den FC Bayern, doch das einzige Tor, das noch fiel, wurde erneut von den Münchnern (wieder Lewandowski) erzielt. Deren Spieler waren klar überlegen, die Dortmunder hatten stets das Nachsehen und kamen einfach nicht zu ihrem Spiel. Am Ende hieß es 6:0 für den Rekordmeister.