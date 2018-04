Anzeige

Die Zeit des Kalten Krieges hinterließ zahlreiche Opfer; der Volksaufstand in der ungarischen Hauptstadt Budapest gegen den Machteinfluss der Sowjetunion war eines der traurigsten Ereignisse während der Epoche des Sozialismus und genau an dieser Stelle, im Jahre 1956, knüpft der Film „Das schweigende Klassenzimmer“ an.

Die Verfilmung des gleichnamigen Buches von Dietrich Garstka, die derzeit in den Kinos zu sehen ist, handelt von mehreren ostdeutschen Abiturienten, die bei einem Ausflug nach Westberlin von den dramatischen Geschehnissen in Ungarns Hauptstadt erfahren und beschließen, im Unterricht eine Schweigeminute durchzuführen. Wider Erwarten der Jugendlichen erfahren Außenstehende davon und, schon bald müssen die Schüler Ermittlungen wegen des Verdachts, einen politischen Akt vollzogen zu haben, gemeinsam durchstehen. Die Klasse hält zusammen, doch der Druck auf sie steigt.

Nachdem sich die Ereignisse zuspitzen, werden sämtliche Schüler von der Schule verwiesen. Fast alle beschließen, einen Neuanfang in Westdeutschland zu starten und dort ihr Abitur abzulegen. Und hier kommt nun Bensheim ins Spiel – denn dort suchen die Jugendlichen Schutz und absolvieren ihre Hochschulreife. Sophia Rhein