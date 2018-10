Zum ersten Mal wählen gehen

Am 28. Oktober findet – wie alle fünf Jahre – die hessische Landtagswahl statt, bei der rund 4,4 Millionen Wahlberechtigte darüber abstimmen, ob die schwarz-grüne Regierung mit Ministerpräsident Volker Bouffier aufgelöst wird und – wenn ja –, welche neue Konstellation sie ersetzt. Wahlberechtigt sind alle, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, ihren Wohnsitz seit mindestens drei Monaten im Bundesland Hessen haben und die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen.

Dieses Jahr wird es rund 61 700 Erstwähler in Hessen geben. Oft wird gerade dieser Gruppe vorgeworfen, ihr Wahlrecht nicht in Anspruch zu nehmen, was tatsächlich auch einige Studien belegen. Betrachtet man den Durchschnitt der Bundestagswahlen seit 1953, so zeigt sich, dass die niedrigste Beteiligung stets bei den jüngsten Wählern zu finden ist.

Bei der vorigen Bundestagswahl im vergangenen Jahr nahmen nur 64,2 Prozent der unter 21-Jährigen ihr demokratisches Recht in Anspruch. Lediglich die Nächstälteren, die 21- bis 25-Jährigen, unterboten dies mit einer Wahlbeteiligung von 60,3 Prozent.

Zum Vergleich lag der Prozentsatz bei der Altersgruppe mit der höchsten Wahlbeteiligung, den 60- bis 70-Jährigen, bei 79,8 Prozent.

Da in einer Demokratie möglichst alle Altersgruppe gleichberechtigt vertreten werden sollten, ist es wichtig, dass sich daran etwas ändert, damit auch die jüngeren Generationen eine Stimme bekommen.

Um herauszufinden, was Erstwähler motiviert zu wählen oder wieso sie sich dagegen entscheiden, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen, haben wir ein paar von ihnen dazu befragt. Lara Kulke

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 22.10.2018