Meine Uroma hat mich früher immer gefragt, was „das da“ ist. „Das da“ konnte alles sein, was sie nicht kannte – ein Skateboard, ein Gameboy, My little Pony. Da die Dinge oft englische Begriffe besaßen, musste ich schon als Kind weiter ausholen, um mich zu erklären. Manchmal stelle ich mir vor, ich würde meiner Uroma erklären müssen, was heute abgeht. Wie würde ich ihr Bubble Tea erklären, Smartphones oder Instagram? Oder ihr einfach das aktuelle Fernsehprogramm erläutern: „Im Spätprogramm gibt es eine Serie, in der eine Gruppe mehr oder weniger prominenter Personen nach Australien fliegt, um ein paar Wochen im tiefsten Dschungel zu leben. Damit sie länger im Camp bleiben dürfen, müssen sie eklige Aufgaben lösen, zum Beispiel Insekten essen oder durch Schlamm schwimmen“ oder „Hier geht es um einen Junggesellen, dem sehr viele Frauen vorgeführt werden. Woche für Woche trennt er sich von mehreren Frauen (indem er ihnen keine rote Rose gibt), bis am Ende eine übrigbleibt, mit der er den Rest seines Lebens verbringen will“ oder „Frauen, die keine Lust mehr auf ihre Familie haben, tauschen einfach das Leben mit einer anderen Frau und ärgern sich dann mit deren Mann und Kindern herum“. Wenn ich das Gespräch in Gedanken durchgehe, höre ich meine Uroma schon fragen: „Warum gehen die Frauen nicht einfach in den Urlaub, anstatt sich mit anderer Leute Kinder und einem völlig fremden Mann abzugeben? Gibt es nur diesen einen heiratsfähigen Mann auf der Erde? Und wieso essen die Leute Skorpione in Australien – können die sich keine richtige Arbeit suchen?“ Aber auch bei anderen Gegebenheiten höre ich meine Uroma fragen: „Warum soll ich mir Fotos vom Essen wildfremder Leute ansehen? Du isst blaues Eis? Ist deine Hose gerissen? Und wer will eine Katze ohne Fell?“ Zugegeben: Bei meinen gedanklichen Exkursionen „zurück in die Zukunft“ kommen mir aktuelle Trends oft dämlich vor. Bis neulich, Eure BAte

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 11.06.2019