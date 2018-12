„Zusammenhalt demonstrieren“

Das Konstrukt der Nato wackelt: Donald Trump hat es geschafft, die USA und die EU-Länder völlig zu entfremden. Seine Auftritte beim Nato-Gipfel und beim G-7-Treffen bewogen Angela Merkel nicht zu Unrecht zu der Einschätzung, dass „die Zeiten, in denen wir uns auf andere verlassen konnten, ein Stück weit vorbei“ seien. Um zu verhindern, dass Trump Wahlkampfversprechen umsetzt, die Europa schaden würden, müssen sich die EU-Staaten als eine Einheit präsentieren und geschlossen gegen Vorhaben wie einen Austritt der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen oder die Kündigung des Atomabkommens mit dem Iran arbeiten. Auch Russland kann durch eine zerbröckelnde NATO, in der jeder sein eigenes Süppchen kocht, nur ermutigt werden, ein sowjetisches Imperium zu reanimieren. Eine gemeinsame Armee für Europa hat allein einen hohen symbolischen Wert: Ein Zeichen der Gemeinschaft, eine Form von „Zusammen sind wir stark“ zeigt der Welt, dass man gemeinsame Werte und Interessen vertritt. Gerade in Zeiten der Flüchtlingskrise sollte Europa vorangehen und ein Beispiel für Integration und Zusammenhalt geben. Eva-Lotte Wenderoth

