Zwei Stunden Stimmung – aber nur eine Zugabe

Die „Fernsehen ist so 2017 Tour 2018“ bringt Tausenden Besuchern das, was eigentlich niemand bewusst vermisst hat: ein Rundfunk-Orchester. Die Bild- und Tonfabrik und Heavy German Shit veranstalteten vier Konzertabende des Rundfunk Tanzorchesters Ehrenfeld in München, Berlin, Bochum und Hamburg.

Seit dem vergangenen Jahr gehört das Ehrenfelder Ensemble unter der musikalischen Leitung von Lorenz Rhode und Albrecht Schrader fest zum Programm der Late Night Show „Neo Magazin Royale“ im ZDF-Spartenkanal Neo.

Die fünfzehnköpfige Gruppe gibt zusammen mit Moderator Jan Böhmermann sowohl eigens für die Sendung geschriebene als auch altbekannte Stücke zum Besten. Beim Debüt-Auftritt zu der Tournee in München harmonierte Böhmermann mit Max Giesinger, in Berlin wiederum, sorgte Special Guest Olli Schulz für gute Stimmung.