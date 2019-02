Zwischen Eiffelturm und Gelbwesten

Seit Monaten gehen die Franzosen auf die Straße und demonstrieren die Avenue des Champs-Élysées rauf und runter. Die Auswirkungen davon merkt man samstags ganz deutlich.

Diverse Straßen im inneren Bereich von Paris sind gesperrt. Zentrale Metrostationen wie die Station „Concorde“ zwischen Louvre und Arc de Triomphe de l’Étoile werden übersprungen. Hier hält am Samstag erstmal keine Bahn. Eine Station weiter kommt man aus der Metro raus und sieht sich sofort einem Pulk von Polizisten gegenüber. Sie räumen den Weg frei für die Demonstranten. Diese folgen mit gut hundert bis zweihundert Metern Abstand. Bekleidet mit den typischen gelben Warnwesten, Sprechchören, Musik und selbstgeschriebenen Transparenten. Alles in allem wirken sie aber friedlich, eine geordnete Demonstration. Später, in der Nähe des Invalidendoms, in dem Napoleon Bonaparte begraben liegt, sehen wir noch mehr Polizeiwagen vorbeifahren. Auch ein Wasserwerfer ist dabei. Man merkt, in Frankreich werden große Geschütze aufgefahren. Wie oft haben wir in Deutschland so hartnäckige Demonstrationen? Wie oft muss die Polizei bei uns in diesem Maße absichern? Trotzdem wirkt alles relativ gesittet.

Erst abends im Hotel lesen wir online, dass bei den Demos an diesem Tag ein Mann vier Finger durch eine Blendgranate verloren hat. In diesem Moment ist man froh, dass man nicht zu nah vor Ort war und die Entscheidung, weitgehend einen Bogen um die Demo zu machen, definitiv die richtige war. Cara Metzner

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 18.02.2019