10 000 Euro für Bürger in Not

Bensheim.Anlässlich seines 50. Geburtstages hatte Georg Stolle das Sonderkonto „Bürger in Not“ eingerichtet, nach seinem Tod am 19. Januar dieses Jahres hatte die Familie des Verstorbenen um Spenden auf dieses Konto gebeten, über 10 000 Euro sind seither eingegangen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Seit Bestehen des Kontos konnte schon vielen Bensheimern geholfen werden. Das Spendenkonto hat zum Ziel, in auftretenden einmaligen sozialen Notlagen unbürokratisch zu helfen und soziale Initiativen sowie Projekte zu fördern.

Wer kann einen Antrag stellen?

Antragsberechtigt sind Einzelpersonen für sich oder andere, Institutionen, Verbände, Einrichtungen für Personen oder soziale Projekte. Soziale und kirchliche Einrichtungen können für bedürftige Personen einen Antrag stellen sowie betroffene Personen selbst. Dem Antrag ist in allen Fällen eine kurze Beschreibung der Notlage der Betroffenen beizufügen.

Antragsgrund sind soziale Notlagen, die durch gesetzliche Grundlagen nicht oder nur unzureichend abgedeckt sind sowie die Unterstützung von sozialen Projekten und Initiativen. Ein Rechtsanspruch auf die Leistung besteht nicht.

Die Antragstellung ist formlos zu richten an: Magistrat der Stadt Bensheim, „Bürger in Not“, Team Familie, Jugend, Senioren und Vereine, Darmstädter Straße 52. ps

