Bensheim.„Im Zuge des demographischen Wandels und der immer älter werdenden Bevölkerung können das Aufstellen von Sitz- und Ruhebänken im Stadtgebiet und in den Stadtteilen einen wichtigen Beitrag leisten“, sagt CDU-Stadtverordnete Ingrid Schich-Kiefer.

Auf Anregung von Bürgermeister Rolf Richter schlug die CDU im Oktober 2016 gemeinsam mit den Koalitionsfraktionen von GLB und BfB vor, das Programm „100 Bänke für Bensheim“ zu initiieren.

Der Magistrat wurde beauftragt insgesamt 100 Sitzbänke in den darauffolgenden vier Jahren (2017 bis 2020) im Stadtgebiet und den Stadtteilen von Bensheim aufzustellen. Über den Stand der Umsetzung des Programmes haben sich die Christdemokraten beim Rathauschef zuletzt erkundigt.

Nach mehreren Presseaufrufen an die Bürger und der Thematisierung in den städtischen Gremien sind insgesamt über 130 Standortvorschläge für Bänke bei der Verwaltung im Rathaus eingegangen. Hiervon konnten, nach erfolgter Prüfung des jeweiligen Vorschlags auf Umsetzbarkeit, über 70 Bänke aufgestellt werden. Im nächsten Jahr sollen weitere folgen.

Über Spenden realisiert

Sehr positiv bewertet die Union die Tatsache, dass von den über 70 genannten Bänken annähernd die Hälfte über Spenden realisiert werden konnten. „Das verdeutlicht das große ehrenamtliche Engagement unserer Bürger und Vereine, das wir unterstützen und von dem wir in vielen weiteren Bereichen profitieren“, betont Stadtverordnete Sibylle Becker. Weitere Standortvorschläge könne man gerne ans Rathaus richten.

Die CDU-Fraktion trifft sich am heutigen Dienstag (26.), um 19 Uhr, im Hotel Felix, Dammstraße 46, um über weitere mögliche Standorte für das „100 Bänke“ Programm zu sprechen.

Hier sollen zwei Schwerpunkte beraten werden. Bänke können an schönen Plätzen und Aussichten zum Verweilen aufgestellt werden. Aber auch an Hauptverkehrsachsen, die in die Innenstadt führen, seien Bänke in sinnvollen Abständen zum Ausruhen denkbar. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 26.11.2019