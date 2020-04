100 Liter Desinfektionsmittel für Sozialzentrum

Bensheim.Seit vier Wochen ist das Sozialzentrum der Arbeiterwohlfahrt in der Eifelstraße für Besucher geschlossen. „Wir hoffen, dass es uns gelingt, in den Alten- und Pflegeheimen zu verhindert, dass sich das Virus ausbreitet“, sagte Bürgermeister Rolf Richter, der am Donnerstagmittag mit der Feuerwehr vorgefahren war. Mit dabei hatten sie 100 Liter Handdesinfektionsmittel, das BASF gespendet hatte. Im Rahmen der Aktion „Helping Hands“ hat das Unternehmen 4000 Liter des Desinfektionsmittels für die Alten- und Pflegeheime, Pflegeeinrichtungen und Pflegedienste im Kreis Bergstraße, im Neckartal und Odenwald gestiftet, die von Bensheim aus verteilt wurden. Mit dabei hatte Rolf Richter für jeden Bewohner und Mitarbeiter einen Ostergruß der Stadt Bensheim sowie von Kindern gemalte Regenbogenbilder, deren Vorlagen man sich auf der Homepage der Stadt Bensheim runterladen konnte, um sie dann bunt auszumalen und der Stadtverwaltung zur Verteilung in den Briefkasten am Rathaus einzuwerfen.

Die Leiterin des Awo-Sozialzentrums, Tanja Eichelbaum, und ihr Team freuten sich sichtlich. Das Desinfektionsmittel wird im ganzen Haus zum Einsatz kommen. df/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 11.04.2020