1000 Brillen gesammelt

Bensheim.Im Rahmen des Aktionstags der Initiative „Bensheimer Netz – Hilfe, wo sie gebraucht wird“ startete die Awo Bensheim im August eine Brillensammelaktion.

Schon in den ersten Wochen übertraf diese Aktion alle Erwartungen. Da immer wieder Nachfragen aus der Bensheimer Bevölkerung kamen, ob man denn auch jetzt noch nicht mehr benötigte Brillen abgeben könnte, wurde die Aktion verlängert. Aber jetzt ist endgültig Schluss, schreibt die Awo.

Für Bedürftige im Ausland

Mehr als 1000 Brillen konnten auf diese Art und Weise eingesammelt werden. Diese gesammelten Sehhilfen wird die AWO an den Verein „Brillen weltweit“ in Koblenz weiterleiten. Dort werden sie unter fachlicher Anleitung nach Sehstärke sortiert und dann an Partnerorganisationen im Ausland weitergeleitet. Diese Organisationen verteilen sie an Bedürftige, die sich eine solche Sehhilfe nicht leisten können.

So erfüllen die nicht mehr benötigten Brillen letztendlich noch einen guten Zweck. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 01.03.2019