1000 Euro für den Verein „Einfach Helfen“

Bensheim.Das Auerbacher Architekturbüro, die Planen & Bauen GmbH, hat traditionell zu Weihnachten ein regionales soziales Projekt mit einer Spende bedacht. In diesem Jahr spendet Planen & Bauen 1000 Euro an den Verein „Einfach Helfen Bergstraße“. Der 2013 gegründete Hilfsverein engagiert sich für Menschen in der Region, die unverschuldet in schwierige Lebenssituationen geraten sind und dringend Hilfe benötigen.

Die Initiatoren arbeiten allesamt ehrenamtlich, Verwaltungskosten entstehen keine, so dass jeder gespendete Euro den Hilfsbedürftigen zugute kommt. Im Fokus des Vereins stehen insbesondere Familien, Kinder und Jugendliche sowie ältere Menschen.

„Uns imponiert diese unbürokratische Vorgehensweise, die garantiert, dass schnell dort geholfen werden kann, wo Hilfe dringend benötigt wird“, sagten die beiden Planen & Bauen-Geschäftsführer Dieter Blumenschein und Volker Reiling bei der Spendenübergabe.

Das expandierende Auerbacher Architekturbüro, das in seinem 24-jährigen Bestehen auf mittlerweile über 60 Mitarbeitende angewachsen ist, verzichtet schon seit langem auf Weihnachtspräsente und unterstützt stattdessen soziale Einrichtungen oder Projekte in der Region.

Unser Bild zeigt von links Heike Koser-Jung vom Vorstand des Vereins, Nicole Ahrend (Planen & Bauen) sowie Geschäftsführer Dieter Blumenschein. red/Bild: Zelinger

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 22.12.2020