1000 Euro für die Stadtteile

Bensheim.Wie in jedem Jahr wurden den Ortsbeiräten der Bensheimer Stadtteile im Haushalt wieder jeweils 1000 Euro für kleinere Anschaffungen bereitgestellt, über deren Verwendung sie selbst entscheiden konnten.

Auf der Liste der konkreten Maßnahmen, die damit in den Stadtteilen umgesetzt werden können, stehen zum Beispiel die Anschaffung von Weihnachtsbeleuchtung für die Straßenlaternen in Schwanheim, die Einrichtung eines Balancier-Parcours in Hochstädten, der Kauf von Hygienemitteln für das Bürgerhaus Kronepark beziehungsweise für das Bürgerbüro Auerbach sowie die Absicherung der Treppe am Fehlheimer Dorfplatz mit einem Handlauf.

Bürgermeister Rolf Richter: „Die Ortsbeiräte wissen am besten, wo den Bürgern in den Stadtteilen ‚der Schuh drückt’. Mit dieser finanziellen Unterstützung, die wir ohne lange Beratungen gewähren können, erfüllen die Ortsbeiräte die kleinen, individuellen Wünsche unkompliziert, schnell und passgenau.“ ps

