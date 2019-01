Bensheim. Mehr als 1000 Unterschriften gegen den Abriss des Hauses am Markt hat die „Vereinigung der mutigen Bürger“ mittlerweile gesammelt. „Ausschließlich von wahlberechtigten Bensheimer“, betonten Lothar Mundt und Klaus Edbill Grote bei einem Pressegespräch mit weiteren Mitstreitern. Schließlich will man dokumentieren, dass es in der einheimischen Bevölkerung ein ernstzunehmendes Interesse am Erhalt des 70er-Jahre-Baus gibt.

Die Gruppe will bekanntlich verhindern, dass am oberen Marktplatz die Bagger anrollen und danach für mehr als fünf Millionen Euro ein Neubau entsteht. „Wir sprechen uns ganz klar für eine Minimalrenovierung ohne größere Umbaumaßnahmen aus. Die Bausubstanz des Gebäudes ist noch völlig in Ordnung“, erläuterte Architekt Mundt den Standpunkt der Mutbürger. Dass die Rathausspitze und die Koalition aus CDU, GLB und BfB zu einer anderen Bewertung gekommen ist und im Frühjahr der Abbruch naht, ist der Vereinigung bewusst.

„Wir sind keine Träumer, wollen aber weiter Argumente sammeln und die Verantwortlichen davon überzeugen, den Fuß vom Gas zu nehmen bei diesem Vorhaben“, so Mundt. Denn Verständnis für das Großprojekt im Herzen der Innenstadt hat man nicht. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 08.01.2019