111 Führungen mit 2000 Gästen

Bensheim.Mit vielen Angeboten steht die Tourist-Information der Stadt auch in diesem Jahr wieder in den Startlöchern. Ein wesentlicher Baustein des Angebots sind die Stadtführungen, die ihn verschiedenen Varianten zur Auswahl stehen und nicht nur für Touristen interessant sind, denn auch Einheimische oder Zugereiste können so viel über ihre Stadt erfahren.

14 Gästeführer sind sozusagen als Botschafter Bensheims im Einsatz, deren Bilanz beeindruckend ist: Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 111 Stadtführungen mit fast 2000 Teilnehmern durchgeführt, dazu kamen 40 Schlossführungen mit über 1000 Teilnehmern, und an den sieben Weinbergsrundgängen nahmen 143 Gäste teil. Bürgermeister Rolf Richter dankte den Gästeführen für ihr Engagement. Als Geschenk überreichte er bei einem Dankeschönabend allen einen Bensheim-Schirm.

Auf dem Programm stehen 2020 ab März wieder die historischen Stadtrundgänge (Dauer eineinhalb Stunden), Laternenführungen in der Dämmerung (Dauer eineinhalb Stunden), Führungen im historischen Gewand (Dauer eineinhalb Stunden), Stadtführungen für Kinder (Dauer eine Stunde), Weinbergrundgänge mit und ohne Weinprobe (Dauer ab eineinhalb Stunden), Brunnenführungen (Dauer eineinhalb Stunden) und Kulinarische Stadtführungen (Dauer zwei Stunden plus Essenszeiten).

Führungen durch die Auerbacher Schlossruine (Dauer eine Stunde) und durch den Staatspark Fürstenlager (buchbar bei der Verwaltung des Staatsparks, optional mit Brotbacken, Dauer ab eineinhalb Stunden) runden das Angebot ab.

Neu ist, dass die Schlossführungen in diesem Jahr erstmals „im Gewand“ gebucht werden können, das heißt, die Gästeführer schlüpfen in historische Kostüme.

Kontakt: Tourist-Information der Stadt Bensheim, Hauptstraße 53, Telefon 06251/8696101, E-Mail touristinfo@bensheim.de. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 13 Uhr. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 21.02.2020