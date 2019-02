1200 Unterschriften übergeben

Bensheim.Die „Vereinigung der mutigen Bürger“ hat am Donnerstagnachmittag knapp 1200 Unterschriften gegen den Abriss des Hauses am Markt an Stadtverordnetenvorsteherin Christine Deppert und Bürgermeister Rolf Richter übergeben.

Lothar Mundt von der Vereinigung betonte, dass man nur wahlberechtigte Bensheimer Bürger in die Liste aufgenommen und vor dem Termin im Rathaus Unterstützer wieder gestrichen habe, die keine vollständigen Angaben gemacht hätten. „Die Bürgerschaft ist bei diesem Thema geteilter Meinung“, betonte Mundt. Er sei sich sicher, dass noch mehr Unterschriften zusammengekommen wären, wenn man weiter gesammelt oder die Aktion intensiver beworben hätte.

Christine Deppert dankte der Vereinigung für ihren Einsatz. Es sei toll, dafür habe man eine Demokratie. Rathauschef Richter stellte ebenfalls das bürgerschaftliche Engagement und die Beteiligung an solchen Prozessen heraus, ließ es sich aber nicht nehmen, darauf hinzuweisen, dass die „Mutbürger“ auf ihrem Flugblatt „Fakten irreführend dargestellt“ hätten. Dem widersprach Edbill Grote, der die Vereinigung ins Leben gerufen hat, energisch und merkte an, dass die Stadt ihrerseits Dinge behauptet habe, die nicht stimmen würden.

Bevor der Übergabetermin allerdings verbal entgleisen konnte, bogen Deppert und Mundt harmonisch auf die Zielgerade ein. Die Stadtverordnetenvorsteherin versprach, ihre Kollegen über die Unterschriften zu informieren – was sie eine Stunde später in der Sitzung auch tat. Grote wiederum kündigte an, dass sich die Vereinigung auch bei anderen Themen einmischen werde. „Es wäre gut, wenn wir das nicht bräuchten. Es ist aber so.“ dr

