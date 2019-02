125 Jahre Chorgesang in Fehlheim

Fehlheim.Viele Chöre in der Region können auf eine lange, teils bewegte Geschichte zurückblicken. Zu ihnen zählt ohne Zweifel der Gesangverein Harmonie Fehlheim, dem es gelungen ist, mit einem attraktiven Angebot auch jüngere Sänger zu begeistern. In diesem Jahr wird die Gründung des Vereins vor 125 Jahren gefeiert – und wie es sich für ein Jubiläum gehört, wird dabei an die Anfänge und die Entwicklung

...