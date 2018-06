Anzeige

Nach dem Einzug der Nationen mit den Landesflaggen ins Stadion (13.45 Uhr) wird Stadtrat Helmut Sachwitz die Veranstaltung offiziell eröffnen. In Gruppe A treffen Hostinné, Klodzko und JFV aufeinander. In Gruppe B stehen sich Riva del Garda, Mohács und Einhausen gegenüber. Am Samstag werden die Vorrundenspiele ausgetragen, am Sonntag folgen die Final- und Platzierungsspiele.

Eingebettet in das samstägliche Turniergeschehen ist eine Freundschaftspartie zwischen den B-Junioren aus Riva del Garda und JFV Bensheim/Auerbach über die reguläre Spielzeit. Der Anpfiff zu dieser Begegnung erfolgt um 15 Uhr.

Am heutigen Abend heizt die Bensheimer Feuerwehr im Weiherhaus den Grill für die große Fußballfamilie an. Zudem haben die jungen Fußballer die Möglichkeit, sich auf dem Übungsrasen beim Fußball-Golf zu messen. eh

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 02.06.2018