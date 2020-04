1300 warme Mahlzeiten für Notleidende in Indien

Bensheim.Der Verein Nitya Seva kümmert sich seit dem Jahr 2000 in Bhopal um Straßen-, Slum-, Bahnsteig- sowie um Waisen und kranke Kinder. Er betreibt dort drei eigene Kinderheime mit aktuell 203 Jungen und Mädchen.

Eine dramatische Notsituation für bestimmte Bevölkerungsgruppen durch die indienweit angeordnete Covid-19-Ausgangssperre auch in der Zwei-Millionen-Stadt Bhopal hat die beiden Verantwortlichen Claus D. und Asha von der Fink spontan dazu veranlasst, umfangreiche Verpflegung an die Ärmsten der Armen auszuteilen.

Strikte Ausgangssperre

Seit dem 25. März und vorerst bis zum 15. April wurde seitens der indischen Regierung eine absolut strikte Ausgangssperre erteilt. Mit Ausnahme von Menschen, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, darf niemand das Haus verlassen, es sei denn zu dringend notwendigen Einkäufen oder Arztbesuchen. Die Firmen und Fabriken sowie die meisten Läden, sogar im Lebensmittelbereich, sind in Bhopal geschlossen.

Hiervon besonders hart betroffen sind unter anderem Tagelöhner, Arbeiter in der Steinbearbeitungsindustrie und Müllsammler, die keinerlei finanzielle Reserven haben und sich und ihre Familien seitdem nicht oder nicht mehr ausreichend ernähren können.

Asha von der Fink erkannte diese dramatische Situation und koordinierte innerhalb weniger Stunden nach Absprache mit Regierungsvertretern und kommunal Verantwortlichen und in einer schnellen Kommunikation mit den Projektverantwortlichen vor Ort eine großangelegte Sonderverpflegungsaktion für mehrere tausend Bedürftige, die am 3. April ihren Anfang fand und mindestens bis zum Mittwoch (15.) fortgeführt wird..

In der Küche im Kinderheim in Bhopal-Pipalner wurden und werden täglich ab 6 Uhr durch das Personal von Nitya Seva und mit Hilfe vieler älterer Mädchen warme Mahlzeiten hergestellt, verpackt und mit Unterstützung lokaler städtischer Mitarbeiter an die am meisten notleidenden Menschen ausgegeben. Bis zum Mittwoch werden es mehr als 1300 Portionen Warmverpflegung sein. Zudem konnte der Verein mit seinem Sonderstatus als Sozialorganisation 1000 Pakete, jeweils mit fünf Kilo Reis, fünf Kilo Mehl, zwei Kilo Linsen, fünf Kilo Kartoffeln, zwei Liter Öl, Salz, Gewürze und Handseife ordern.

Diese wurden und werden über mehrere Tage hinweg an 1000 Familien mit hoher Bedürftigkeit verteilt. Die Mitarbeiter des Vereins, die Anlieferer der Nahrungsmittel und die lokalen Unterstützer haben eine Sondergenehmigung bekommen, und können sich im Rahmen der erforderlichen Aufgabenbewältigung frei bewegen.

Die Verteilungsaktionen waren mit hohem Organisations- und Koordinierungsaufwand verbunden. Die Empfänger der Nahrungsmittel warteten in langen Schlangen stehend und sitzend mit dem erforderlichen Sicherheitsabstand auf die Ausgabe der Essenspakete und nahmen diese mit großer Dankbarkeit entgegen.

Ein solches Paket reicht aus, um eine vier- bis fünfköpfige Familie für mehrere Tage zu verpflegen. Den derzeit 203 Jungen und Mädchen in den drei Kinderheimen des Vereins geht es gut. Seitens der Vereinsverantwortlichen wurden umfangreiche Vorkehrungen zum Schutz der Kinder vor Ansteckungen getroffen. Da alle Schulen geschlossen sind, vertreiben sich die Kinder mit Sport-, Spiel-, Mal- und sonstigen Aktivitäten ihre Freizeit. Sie dürfen sich Filme anschauen und haben viel Spaß in der anstrengenden Zeit. Für deren ausreichende Verpflegung ist umfangreich gesorgt.

Dem Ehepaar Claus D. und Asha von der Fink bereitet es viel Freude, in dieser Notlage umfangreiche Unterstützung geben zu können, getreu dem Namen des Vereins Nitya Seva (Hindi: ständige, uneingeschränkte Hilfe). red

