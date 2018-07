14 000 Kubikmeter Schmutzwasser täglich

Anzeige

Bensheim.Täglich reinigt die Kläranlage an der Hartbrücke durchschnittlich 14 000 Kubikmeter Schmutzwasser, bis zu 550 Liter pro Sekunde kann sie maximal aufnehmen. Bei einem Ortstermin informierte sich die CDU-Fraktion über die wichtige kommunale Aufgabe der Abwasserentsorgung: Eine Kläranlage gehört allerorten zu den öffentlichen Einrichtungen.

Nicht selbstverständlich ist die Höhe der Gebühren, die sich aus ihrem Betrieb ergeben. In Bensheim fallen 1,57 Euro pro Kubikmeter Schmutzwasser an – das sei der niedrigste Preis im Vergleich mit den Nachbarorten, so die CDU. Die Kläranlage gehört zum Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB).

Hohe Qualität

„Das Abwasser wird hier in hoher Qualität gereinigt und die Leistung für die Bürger kostengünstig erbracht“, stellte CDU-Fraktionsvorsitzender Markus Woißyk fest. „Zudem ist die Gruppenkläranlage ein Beispiel für interkommunale Zusammenarbeit, die schon seit über 50 Jahren besteht. An das Werk in Bensheim sind auch die Gemeinden Einhausen und Lautertal angeschlossen.“