14 Kreative regen zu neuen Perspektiven an

Auerbach.Neue Sichtweisen, außergewöhnliche Perspektiven und die Überwindung automatisierter Wahrnehmung: Die aktuelle Mitgliederausstellung der Gruppe Kunst im Fürstenlager animiert zu frischen Blicken auf die Welt und den Menschen. Die im Auerbacher Kur- und Verkehrsverein organisierten Künstler zeigen eigene Werke von großer stilistischer und technischer Vielfalt. Allen gemein ist die Aufforderung zur reflektierten Auseinandersetzung.

„Mal so gesehen“ titelt die Auswahl, an der 14 Kreative beteiligt sind. Inklusive Gabriele Mundt als Sprecherin der Gruppe, die zur Vernissage am Sonntag zahlreiche Gäste begrüßt hat. Zusammengekommen ist ein breites Spektrum künstlerischer Ausdrucksmöglichkeiten. Beim Rundgang erlebt man die filigrane Schönheit und natürliche Ornamentik von Schmetterlingsflügeln, wie sie Gabriele Mundt mit Acrylfarbe auf Stoff gestaltet hat, und die organischen Strukturen von Platanenrinde, die Doris Bambach mit Farbstift wie isolierte Skulpturen in unterschiedlichen Formationen ganz zart inszeniert.

Große Spannweite

Nur zwei Beispiele für die künstlerische Spannweite der Arbeiten, die bis Ende des Jahres im Damenbau zu sehen sind. Auch Ute Rappel fokussiert das Alltägliche, vermeintlich Banale wie durch das forschende Brennglas eines distanzierten Beobachters. Ihre kleinformatigen Felder in Kreide und Mischtechnik wirken in ihrer flächigen, menschengemachten geometrischen Flächenstruktur wie agrikulturelle Lebenslinien. Kaija Diehl zeigt Pinien in der Toskana in Aquarellkunst, Helga Rummels „Kopf“ verführt zum forschenden Sehen, denn das Motiv zeigt gleich zwei Profile in abstrahierter Form. Und Barbara Kellners kraftvolles Blau assoziiert mediterrane Farbenspiele in leuchtender Küstenlandschaft. Alena Ey präsentiert feine Bleistiftskizzen eines Korkenziehers, Suzan Hwang konfrontiert den Betrachter mit „Spuren“ und „Bewegungen“, die sie als Materialmix mit zeichenhafter Symbolik komponiert und den Betrachter zum Entschlüsseln anregt. Man kollidiert mit subtilen Kompositionen mit Rechtecken aus geknittertem Papier, die an fernöstliche Kunsttraditionen erinnern.

Naturalistische Motive sind in der Unterzahl. Inhaltliche Bezüge werden unter anderem bei Uschi Webler, Janna Keller-Laufs und Alena Ey deutlich. Die meisten der Maler zeigen abstrakte Bilder und Landschaftsmalerei. So auch die atmosphärischen Impressionen einer Barbara Kellner. Ömer Yetgin Songür steuert diesmal eine flächige, collagenartige Ölmalerei („Weißer Turm“) bei, konkreter präsentiert sich seine Impression vom Genueser Hafen. Thekla Kraft lässt der Wucht der Farben im Wechsel zwischen Fläche und Linie freies Spiel. Im Print „Verwelkte Tulpe“ von Christa Zencke offenbart sich die Dramatik allen Lebens in natürlicher Schönheit. Das Vergehen als letzter Akt von einer ganz eigenen ästhetischen Qualität. Auch Siegfried Speckhardts magisch visionäre Kompositionen entführen in andere Sphären, die optische Brüche und perspektivische Expeditionen erfordern. Sein Motiv „Denk-Mal im Fürstenlager“ verweist auf seine Zeit als Parkzeichner. Die Ausstellung ist samstags von 14.30 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 29.11.2018