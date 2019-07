14 Meter Bauzaun umgeworfen

Bensheim.Im neuen Baugebiet „Ehemalige Brotfabrik“ der Pfarrei Sankt Georg an der Werner-von-Siemens-Straße in Bensheim wurde Anfang April die erste Phase der Erschließung abgeschlossen.

Alle Grundstücke sind in Erbpacht vergeben, die neuen Besitzer konnten bereits in die Bauphase ihrer Häuser eintreten. Mittlerweile sind schon mehrere Rohbauten fertiggestellt und es findet reger Baubetrieb auf dem Gelände statt.

Böse Überraschung für Bauherren und Arbeiter am Dienstagmorgen: In der Nacht wurde ein 140 Meter langer Bauzaun auf der gesamten Länge von unbekannten Tätern umgerissen, teilt Otmar Roth vom Verwaltungsrat der Pfarrei Sankt Georg Bensheim mit.

Die Absperrung aus Metallteilen wurde westlich entlang des Georg-Moller-Wegs errichtet, da hier bereits die Pflanzbeete für die spätere Baumbepflanzung vorbereitet wurden. Um für diese eine Schutzzone zu realisieren, wurde auf Wunsch des Zweckverbands Kommalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) ein Bauzaun auf der gesamten Länge aufgestellt. „Es bedurfte einiger Anstrengungen den Bauzaun wieder aufzustellen und auszurichten“, berichtet Roth, der als Projektleiter für die Erschließung und Vermarktung der Grundstücke im Baugebiet „Ehemalige Brotfabrik“ verantwortlich ist. Beim Aufrichten wurde festgestellt, dass einige Elemente aufgrund der einwirkenden Torsions- oder Scherkräfte beim Umreißen beschädigt wurden. „Die einzelnen Elemente des Bauzauns waren fest miteinander verbunden“, erläutert Roth.

Schaden bei Polizei aktenkundig

Der Gesamtschaden lässt sich nach Angaben der Verantwortlichen zur Zeit noch nicht beziffern, da erst beim Abbau des Zauns endgültig festgestellt werden kann, welche Elemente nicht mehr weiter verwendet werden können. Der Vorgang ist bei der Polizei Bensheim aktenkundig erfasst.

Das 1,5 Hektar große Gelände im Südwesten von Bensheim gehört der Pfarrei Sankt Georg, die mit der Stadt einen Vertrag über die Entwicklung des Areals geschlossen hat. „Die Grundstücke sollen in Erbpacht vor allem an junge Familien vergeben werden“, betonte Pfarrer Catta beim ersten Spatenstich im Oktober 2018.

48 Wohneinheiten sollen geschaffen werden, darunter 14 Sozialwohnungen und sechs Wohnungen mit sozialverträglichen Mieten. Direkt an der viel befahrenen Werner-von-Siemens-Straße wird ein Bürogebäude entstehen, in zweiter Reihe steht ein Mehrfamilienhaus mit den Sozialwohnungen. Das restliche Gebiet wird in erster Linie mit Einfamilien- und Doppelhäusern bebaut.

Das aktuelle Bauvorhaben blickt auf eine lange Geschichte zurück. Bereits 1974 schloss die Gemeinde Sankt Georg einen Erbpachtvertrag mit der Gronauer Bäckerei Groß, die dort produzierte und im Straßenverkauf ihr Brot anbot. In den Folgejahren kam es zu mehreren Besitzerwechseln. Der Bäckerei-Betrieb wurde in den Jahren 2008/2009 eingestellt. Die Offenlegung des Bebauungsplans erfolgte im Sommer 2016, eine überarbeitete Variante mit 14 Sozialwohnungen und reduzierten Höhen passierte schließlich die Stadtverordnetenversammlung. red

