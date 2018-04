1500 Euro für „Einfach helfen“

Anzeige

Wie in den Vorjahren übergaben die Organisatoren die Spenden an einen Verein, der sich um die sinnvolle Nutzung der Gelder kümmert. In diesem Jahr überreichte das „Ortsgespräch“ den Scheck an den 2013 gegründeten Verein „Einfach helfen Bergstraße“, der sich um Bürger in akuter Not kümmert.

Für Menschen in Notlagen

Das Geld soll in Auerbach bleiben und an bedürftige Familien oder Einzelpersonen gehen. Die ehrenamtlichen Vereinsmitglieder helfen unbürokratisch und direkt, wenn Anfragen kommen. Sie betreuen keine langfristigen Projekte. Mehr im Internet unter www.einfach-helfen-bergstrasse.de.

Das „Ortsgespräch“ sorgt auch in diesem Jahr wieder für die Nachhaltigkeit der Spenden. Im vergangenen Jahr wurde der „Verein für Kinderhauserziehung“ mit 1200 Euro bedacht, die in Flüchtlingsschwimmkurse investiert wurden. Die DLRG und SSG Bensheim, die die Übungsleiter für das Projekt zur Verfügung gestellt und auch junge Flüchtlinge aus dieser und anderen Einrichtungen sowie Familienunterbringung unterrichtet haben, sind sehr zufrieden. Rund 60 Flüchtlinge haben im vergangenen Jahr gut schwimmen gelernt, einige sogar bis zum Bronze- und Silberschwimmabzeichen – und ein Teilnehmer bis zum Rettungsschwimmer.

Demenzgarten angelegt

In diesem Jahr zum Tragen kommen auch die Spenden vom Kroneparkfest 2017, das die Frauengruppe „Ortsgespräch“ maßgeblich gestaltet hat. Mit einem Teil des Geldes und der Unterstützung von Freiwilligen entsteht aktuell beim AWO-Wohnheim in Bensheim ein Demenzgarten. Das restliche Geld fließt in einen Ausflug mit spezieller Stadtführung für demente Menschen. red

Info: Mehr Infos über die Frauengruppe im Internet unter www.ortsgespraech-auerbach.de

