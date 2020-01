162 Sportabzeichen als Beleg für ein fittes Bensheim

Bensheim.162 Sportabzeichen waren es, die als Bilanz der Saison 2019 beim Stützpunkt Bensheim vergeben werden konnten: Freude und Stolz bei den aktiven Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen am Dienstagabend im Bensheimer Kolpinghaus. Die Prüfer gratulierten zu den schönen persönlichen Erfolgen.

89 Kinder und Jugendliche sowie 73 Erwachsene erhielten die höchste Auszeichnung des Deutschen Sports außerhalb des Wettkampfsports: 44 goldene, 27 silberne und 18 bronzene Abzeichen bei den Kindern und Jugendlichen und 60 goldene, neun silberne und vier bronzene bei den Erwachsenen.

Mitmachen und etwas für Fitness und Gesundheit tun oder als „Sprungbrett“ für weitere Aktivitäten zu nutzen, ist und bleibt das Hauptmerkmal der Sportabzeichenaktion des Deutschen Sportbundes. Hinzu kommt der persönliche Anreiz. 16 familiäre Gruppierungen mit Teilnehmern aus jeweils mindestens zwei Generationen zeigen erneut, dass auch der gemeinsame Sport in der Familie Spaß macht.

Vier Disziplingruppen

Ein herzliches Dankeschön galt wieder allen Prüfern, der DJK SSG Bensheim als ausrichtendem Verein sowie den Sportfreunden vom RTC Bergstraße-Odenwald und nicht zuletzt der Stadt Bensheim für deren Unterstützung.

In den vier Disziplingruppen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination muss in jeder Gruppe mindestens eine Wertung in Bronze erreicht werden. Die Leistungstabellen umfassen die Sportarten Leichtathletik, Radfahren, Schwimmen und Turnen. Ein Leistungsabzeichen in einer anderen Sportart kann für eine der vier Disziplingruppen anerkannt werden. Obligatorisch ist und bleibt das Schwimmenkönnen. Eine Mitgliedschaft in einem Sportverein ist für die Teilnahme nicht erforderlich.

Der unmittelbare Fortgang der Sportabzeichenaktion in Bensheim ist zurzeit noch etwas unbestimmt. Nach dem vor geraumer Zeit angekündigten Ausscheiden des langjährigen Leiters Helmut Fasser, bei der Veranstaltung im Kolpinghaus mit herzlichen Worten verabschiedet, sind die Bemühungen um eine Nachfolgeregelung noch im Gang. Insofern wird ein gelegentlicher Blick ins Internet unter www.deutsches-sportabzeichen.de oder eine Anfrage bei der DJK-SSG Bensheim hilfreich sein. red

