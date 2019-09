18 Jugendliche wurden in Sankt Georg gefirmt

BENSHEIM.Zu einem festlichen Gottesdienst war am Sonntag in Bensheim in die katholische Kirche Sankt Georg eingeladen worden. Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf spendete 18 Jugendlichen das Sakrament der Firmung.

Schon vor der Messe kamen die jungen Frauen und Männer mit dem Bischof zum Gruppenfoto vor dem Gotteshaus inmitten der Stadt zusammen. Vorbereitet auf die Firmung hatten sie sich in den vergangenen Wochen und Monaten bei regelmäßigen Treffen, die unter dem Motto „Meet and Eat“ standen. In entspannter Atmosphäre plauderten die Firmlinge beim Essen über Gott und die Welt.

Verantwortlich für die Firmvorbereitung zeichnete Gemeindereferentin Jeanette Baumung. Teil der Vorbereitung war auch eine Think-About-Tour, bei der es um eine Selbstreflexion ging und die den Gedanken der Beichte aufgriff. An anderer Stelle beschäftigten sich die Firmlinge mit den Themen Leben und Sterben, Besuche und Gespräche im Hospiz und in einem Bestattungsinstitut gehörten dazu.

Letztlich spannte die Vorbereitung auf die Firmung einen weiten Bogen und bot Zeit und Raum für eine interessante Themenfülle. thz/Bild: Zelinger

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 17.09.2019