180 Weine, Seccos und Sekte

Bensheim.Der „Weinfrühling“ gehört zum kalendarischen Frühling an der Hessischen Bergstraße wie die blühenden Mandel- und Kirschbäume in den Weinbergen. Während der Frühling – endlich – Schritt für Schritt die Weinberge erobert, startet am morgigen Samstag (21.) der Bergsträßer Weintreff als heiterer Bote des Weinfrühlings in Bensheim. Dort treffen sich im Bürgerhaus von 15 bis 21 Uhr die Weinfans: Gespannt darauf, was Winzer so alles im Weinberg pflegen und im Keller haben reifen und sich entfalten lassen.

Duftige, frische und unkomplizierte Weißweine neben vorwiegend leichten Rotweinen von der Hessischen Bergstraße. Dazu die roten Burgunder des Gastweinguts Meyer-Näkel von der Ahr. Diese wurden gerade als beste Rotwein-Kollektion des Jahres ausgezeichnet.

Junge experimentierfreudige Talente der Bergsträßer Weinszene und traditionelle Weingüter laden zum Probieren der jungen Jahrgänge ein. Da können sich Interessierte nach Lust und Laune durchs Weinanbaugebiet probieren und sich ihren neuen Lieblingswein aussuchen.