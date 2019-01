1800-Euro-Spende für Klinikclowns

Schönberg.Gute Laune herrschte dieser Tage schon vor dem eigentlichen Beginn eines Frauenfrühstücks, zu dem in das Gemeindezentrum der evangelischen Kirchengemeinde in den Bensheimer Stadtteil Schönberg eingeladen worden war.

Anlass war die Übergabe einer Spende aus dem Erlös des ökumenischen Adventsbasars, traditionell einhergehend mit dem Sankt-Elisabeth-Café im Dorfgemeinschaftshaus Schönberg-Wilmshausen. Hinter der Veranstaltung stehen der Handarbeitskreis der evangelischen Pfarrei sowie die Katholische Gemeinde und die evangelische Leuchtturm-Kindertagesstätte.

Zum Basteln, Handarbeiten und Handwerken in geselliger Runde für den jährlich im Veranstaltungskalender stehenden Basar treffen sich Interessierte an jedem zweiten und vierten Dienstag im Monat um 19 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum.

In Summe 1800 Euro wurden nun Sigrid Fath von der Klinik-Clown-Gruppe „xundlachen“ überreicht. Die Clowns sind in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen und in Hospizen im Rhein-Neckar-Raum unterwegs, um dort Menschen quer durch die Generationen Freude zu bringen. Weitere Spenden aus Basar und Café werden in nächster Zeit übergeben.

Unser Bild zeigt (von links): Ortrud Safferthal, Ursel Gießl, Angelika Langer-Schulz, Ursel Wackernagel, Sigrid Fath, Thamara Schebek und Doris Schneider. thz/Bild: Zelinger

