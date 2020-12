1813 Euro für den Verein Pro Vita

Die Bäckerei Rauen unterstützt Pro Vita mit einer Spende. © Verein

Bensheim.Drei Prozent Mehrwertsteuer. Was bedeutet die Zahl? Wem hilft sie? Der Verein Pro Vita – für das Leben kann dies genau beziffern. Wie lässt sich das erklären? Der Bergstraßenbäcker Rauen hat Anfang Juli eine Aktion zur Unterstützung sozialer Institutionen ins Leben gerufen, indem er die Mehrwertsteuersenkung um drei Prozent nicht an die Kunden weitergegeben hat, sondern wöchentlich mit dem ersparten Steuerbetrag eine soziale Einrichtung unterstützt.

So traf dieses Glück in der Woche vom 7. bis 14. Dezember den Verein Pro Vita mit einer Zuwendung in Höhe von 1813,33 Euro. Eine beachtliche Summe, mit der in diesen schwierigen Zeiten viele Hilfsprojekte des Vereins unterstützt werden können. Der Verein Pro Vita ist vielen Bürgern über das Kleiderstübchen in der Rheinstraße bekannt. Dies ist aber nur ein Standbein des Vereins.

Die zweite Säule ist die finanzielle Unterstützung bedürftiger Familien und Alleinerziehender, immer in Zusammenarbeit mit den lokalen Beratungsstellen und sozialen Institutionen, wie Caritas, Diakonie. In den kritischen Zeiten der vergangenen Monate waren deutlich mehr Anträge zur Unterstützung in schwierigen Lebenssituationen zu verzeichnen, die wir schnell und mit Sorgfalt überprüft haben und so Notsituationen entschärfen konnten.

Pro Vita gibt mit den finanziellen Möglichkeiten Familien, jungen ungewollt Schwangeren und alleinerziehende Männer und Frauen mit Kindern Unterstützung und will ihnen Mut in Krisensituationen machen. Beispielhaft sollen nur einige Fälle genannt werden: gezielte Förderung von Kindern, Hilfen zur dauerhaften Existenzsicherung, Unterstützung durch gesundheitsfördernde Maßnahmen für behinderte Kinder, bei Krankenhausaufenthalten der Kinder oder anstehenden notwendigen Therapien. Der Verein will durch die unbürokratischen und schnellen Sofortmaßnahmen Schlimmeres verhindern.

Das ist dem engagierten Team bei Pro Vita bisher auch immer wieder gelungen. Sehr gefreut hat den Vorstand zum Beispiel eine Rückmeldung der Caritas: „Was würden wir nur ohne Sie machen!“ red

Info: Weitere Infos zum Verein Pro Vita unter www.pro-vita-bensheim.de

