185 Weihnachtspäckchen für Tafel-Kinder

Bensheim.Alle Jahre wieder …: Diesmal gilt dies nur zum Teil. Das Positive vorweg: Auch zu diesem Weihnachtsfest wird der Lions-Club Bergstraße-Bensheim seinen Beitrag leisten, dass Kinder von Familien, die jeden Euro zweimal umdrehen müssen, sich an Heiligabend über ein Geschenk freuen können.

Dass die weihnachtliche Überraschung bei den Richtigen ankommt, dafür sorgt die Tafel Bensheim. Sie unterstützt Menschen, die nur über geringe Einkünfte verfügen oder sich aus einer anderen Notlage heraus den täglichen Lebensunterhalt nicht komplett selbst sichern können.

Die Tafel springt hier in die Bresche: indem sie Lebensmittel, die sonst in die Mülltonne gewandert wären, in den Geschäften abholt und sie zum symbolischen Betrag von einem Euro an Bedürftige verteilt.

Darüber hinaus fungieren die engagierten freiwilligen Helferinnen und Helfer gerne als Ansprechpartner mit einem offenen Ohr für alle möglichen Belange – und, alle Jahre wieder, gemeinsam mit dem Lions-Club als Überbringer von Überraschungspräsenten, die Kinderherzen höherschlagen lassen.

In den Genuss kommen die Kleinsten aus der leider viel zu großen Tafel-Familie: Für die bis Zehnjährigen werden 185 Päckchen gepackt, mit denen Wünsche im Geldwert von je 25 Euro erfüllt werden.

Die Spendensumme hat der Lions-Club früher mit einem Adventsbasar und zuletzt mit einer Verkaufshütte am Bürgerwehrbrunnen erwirtschaftet. Das geht in Corona-Zeiten nicht. Deshalb müssen diesmal ein Stück weit die Rücklagen angeknabbert werden.

Damit das finanzielle Polster nicht mehr als notwendig strapaziert wird – und weil es Lions-Prinzip ist, nicht nur die Schatulle zu öffnen, sondern auch mit den eigenen Händen etwas zu bewerkstelligen –, wurden auch diesmal wieder fleißig Plätzchen gebacken.

Geplant war dies ursprünglich in einer von Präsident Manfred Rettig und seiner Frau Mariette bestückten Weihnachtsbäckerei, die jetzt kurzerhand in die virtuelle Welt verlagert werden musste. Über Laptop und Smartphone waren die Lionsfreunde an einem Samstagnachmittag mit der präsidialen Zentrale verbunden, um nach deren Rezeptvorschlägen und Zutatenlieferungen synchron in den eigenen vier Wänden süße Köstlichkeiten zu produzieren.

Verkauft werden sie am Samstag, 28. November, ab 11 Uhr am Eingang zum Edeka-Markt Jakobi an der Fabrikstraße 2 in Bensheim.

Der Erlös fließt in den durch einen stattlichen Aufstockungsbetrag prall gefüllten Sack des Weihnachtsmarkts der Tafel. red

