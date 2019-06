187 Schüler verlassen die Karl-Kübel-Schule

Bensheim.187 Fachoberschülerinnen und -schüler der Karl-Kübel-Schule (KKS) in Bensheim bekommen am morgigen Mittwoch (26.) ihre Zeugnisse überreicht. Mit der erlangten Fachhochschulreife können die Schüler an Fachhochschulen, ausgewählten Universitäten oder dualen Hochschulen studieren.

Wofür sich die Absolventen auch entscheiden mögen, die Karl-Kübel-Schule wünscht allen viel Erfolg und gratuliert zum bestandenen Abschluss. Folgende Absolventen haben die Prüfung bestanden:

Ömer Can Acun, Yasemin Maria Akgün, Anuja Amurthavasan, Lisa Maria Ballmaier, Nele Bastian, Fabian Simon Bauer, Robin Bauer, Tom Bauer, Katharina Elisabeth Bayer, Friedrich Justin Beckmann, Sarah Bender, Winta Berhane Tesfamichael, Sipan Bilgic, Tobias Bloch, Hendrik Böhm, Alexander Bohn, Alisa Bohn, Katharina Bohn, Selina Bohn, Philipp-Marcel Bohrer, Katrin Belinda Boncz, Madleen Borges Dias, Mario Jürgen Borries, Matthias Brakonier, Milena Büchler, Giulia Katharina Buchta, Karl Moritz Burelbach, Deniz Calik, Tuana Sude Calik, Pinar Cavuldak, Ya?mur Cavuldak, Vassilis Alexandros Chatzigiannakis, Jannik Chlebnitschek, Fabian Christ, Büsra Culha, Utku Dagli, Dilara Deniz, Djellza Dervishi, Alida Diehl, Dennis Dinh, Hasan Dumrul, Lukas Eisenhauer, Alexander Emmler, Sebastian Engelhardt, Ebru Erkan, Robel Eyasu, Lukas Faller, Nik Fehrmann, Morgan Fink, Annette Simone Fuchs, Jessica Gach, Angelina Geiß, Ksanet Gezehey, Alina Glanzner, Jannes Thorben Frants Göbel, Fabian Gräff, Kardelen Gündüz, Luisa Gürtelschmied, Maurice Noah Guthe, Nicolas Hahn, Ilias Hamzi, Tim Hartmann, Pascal Hasenclever, Yannah Leonie Sina Hausmann, Arbesa Haziraj, Nick Jeremy Heinz, Shiwa Hemati-Torabi, Janina Hesse, Franziska Hoffmann, Ann-Kathrin Hofmann, Juri Hofmann, Stefanie Höhnle, Robin Dustin Holzwarth, Charlotte Magdalena Horn, Maximilian Hummel, Kübra Nur Ilhan, Jan Impe, Melanie Janz, Jannik Jung, Panagiotis Kapaktsis, Kira Kärchner, Eleni Katsoupi Panagiotis Katsoupis, Paulina Kempf, Patricia Keresztes, Arman Khaiyadar, Kevin Kiliszek, Bilgehan Kizkapan, André Kleinhans, Lida Kling, Luisa Knapp, Dilara Kocak, Ipek Köse, Ahmed Kubanc, Ivana Kühn, Marie Laudenbach, Luca Marvin Mackenroth, Lorik Maloku, Céline March, Piotr Mazurkiewicz, Jonas Menzel, Jana Metz, Masoud Mohammadi, Kristin Moll, Lara-Sophie Müller, Sabine Müller, Sören Münzenberger, Lynn Pia Müschen, Alen Mustafic, Nithujah Nesalingam, Lea Helene Ofenloch, Gina Katharina Onißeit, Yeliz Orcin, Kristijan Panovski, Lukas Peter, Jennifer Anita Pfleger, Philipp Pister, Tim Polheim, Patrycja Martyna Pospiech, Amir-Mohammad Pouraslani, Simon Quadflieg, Eldin Ramic, Dominic Fabien Reeg, Jessica Reinelt, Julia Helga Rettig, Malik Richards, Katharina-Luisa Richert, Chantal Richter, Igor Rohleder, Jennifer Rohr, Michael Sautner, Malte Vallentin Schachner, Tillman Schader, Chiara Schäfer, Boas Schell, David Schmidt, Selina Schmidt, Freya Charlotta Saphira Schmitt, Tobias Schmitt, Anika Schneider, Charlotte Schuh, Savennah Schulz, Franziska Schwaninger, Hanna Schweickert, Tamara Schweikert, Verena Amira Sepp, Helen Serba, Jonas Sittauer, Danny Stanisic, Rebecca Ines Stenner, Alina Strohmayr, Lea Trautmann, Marlen Trautmann, Oliver Herbert Tschöpe, Sultan Ucar, Ronny Unger, Arda Ugur Urtekin, Luca Vidovic, Damon Wakelin, Elisabeth Wall, Phil Weber, Philipp Ulrich Will, Celina Winkel, Nele-Marie Winkler, Yaprak Yildirim, Selina Michelle Yurtsever, Amir Zamani. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 25.06.2019