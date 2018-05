Anzeige

Bensheim.Ein 19-Jähriger wurde in der Nacht zum Donnerstag auf einem Parkplatz an der Riedstraße durch eine Glasflasche verletzt. Gegen 1.30 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst alarmiert, nachdem ein Streit zwischen mehreren Personen eskaliert war.

Nach ersten Erkenntnissen waren zwei 19-Jährige in Streit geraten. Im weiteren Verlauf schlug einer der Beteiligten, der in Heppenheim wohnt, seinem Kontrahenten mit einer Glasflasche auf den Kopf. Mit der abgebrochenen Flasche fügte er dem anderen 19-Jährigen noch Schnittverletzungen zu. Dieser kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Der stark alkoholisierte Tatverdächtige konnte durch Polizeikräfte festgenommen werden und muss sich jetzt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung in einem Ermittlungsverfahren verantworten. ots