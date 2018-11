20-Jähriger in Dammstraße überfallen

Bensheim.Wegen 20 Euro ist am Sonntagabend ein 20-Jähriger aus Zwingenberg in der Dammstraße geschlagen und ausgeraubt worden. Der junge Mann war auf dem Weg zu seinem Auto, als er am Parkplatz in der Dammstraße, nahe der Gartenstraße, auf die Tätergruppe traf. Bevor er weglaufen konnte, wurde er am Arm festgehalten, zu Boden gebracht und getreten.

Nachdem das räuberische Trio das Geld aus der Hosentasche genommen hatte, hauten sie in Richtung Dammstraße ab und ließen den Leichtverletzten zurück. Bei dem Überfall erlitt der Zwingenberger zudem eine geringfügige Schnittverletzung durch ein Messer.

Das Tätertrio soll nach Aussage des Überfallenen dunkelhäutig und etwa 1,80 Meter groß sein.

Wer gegen 21.30 Uhr Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu der gesuchten Gruppe geben kann, meldet sich bitte unter Telefon 06251/84680 bei der Kriminalpolizei (K 35) in Bensheim. pol

