20 Jahre Praxis Dr. Bornhöft

Bensheim.Zu Beginn des Jahres konnte die Praxis von Dr. Christoph Bornhöft das 20-jährige Bestehen feiern. Als frisch gebackener Facharzt kam Dr. Bornhöft 2001 aus der Universitätskinderklinik Heidelberg an die Bergstraße.

Lange war die Praxis in Auerbach für die Bergsträßer Kinder da, 2020 vollzog sich der Umzug in größere Räume in die Guntrum-Galerien nahe der Innenstadt. Aus den Anfängen sind noch Bianca Drexler, medizinische Fachangestellte, und Zoë Bornhöft als Betriebswirtin und Praxismanagerin in dem inzwischen gewachsenen Team mit von der Partie. Die Praxis ist als Ausbildungsstätte für medizinische Fachangestellte ebenso aktiv wie als akademische Lehrpraxis der Universität Heidelberg für die studentische und fachärztliche Ausbildung von ärztlichem Nachwuchs. red/Bild: Praxis

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 20.01.2021