200 Meter vor dem Gipfel war Schluss

Bensheim. Das entscheidende Signal kam auf 5600 Metern Höhe. Die Warnsignale des Körpers waren unmissverständlich: Kopfschmerzen, Schwindelgefühle und Erbrechen. Typische Symptome, die Ewald Schilberz sofort verstanden und entsprechend gehandelt hat: hinab zum letzten Lager und dort auf die anderen warten. Gut 200 Meter vor dem Gipfelkreuz.

Etwas enttäuscht, aber nicht wirklich verärgert ist der 66-jährige Bensheimer aus Tansania zurückgekehrt. „Ich habe kein Problem damit. Meine Partnerin schon“, schmunzelt der Unternehmer und studierte Sportwissenschaftler in seinem Basislager in Schönberg. Denn auch seine Lebensgefährtin musste rund 100 Meter vor dem Ziel umkehren.

„Sie habe plötzlich wirres Zeug geredet“, zitiert Schilberz die Angaben der Bergführer. Die Höhenkrankheit am Kilimandscharo, über die so viel berichtet wird, hat den beiden einen Strich durch die Rechnung gemacht. Am 5. September waren sie nach Afrika zu ihrem Bergabenteuer aufgebrochen. Der BA hat berichtet unter der Überschrift „Auf zum härtesten Spaziergang der Welt“. Mittlerweile sind sie wieder in Frankfurt gelandet. Um viele Erfahrungen und ein eindrucksvolles Erlebnis reicher, wie Ewald Schilberz betont. tr

Bericht in der Freitagausgabe

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 11.10.2018