2000 Zuschauer feiern Comedian Luke Mockridge

Bensheim. Am Donnerstagabend gastierte Comedian Luke Mockridge mit seiner aktuellen Tour „Lucky Luke unplugged - die Nachspielzeit" in der ausverkauften Weststadthalle, dem einzigen Ort in Deutschland, an dem die sommerliche Hitzewelle weiter anhält.

Okklusionspflaster in der Grundschule, jugendliche Drama-Queens bei Haus-Partys, horizont-erweiternde Gespräche unter Kiffern - Luke Mockridge deckt mit seinem Programm die wirklich wichtigen Themen ab. Die Unplugged-Version bedeutet für Luke die Rückkehr zu seinen Wurzeln, der Stand-up-Comedy. Die unzähligen Lucky Luke-Gigs in großen Hallen und Stadien hätten sich für ihn zuletzt wie eingeübte Theaterstücke ohne Spontaneität angefühlt - in Bensheim lässt er seinen Gedanken zwei Stunden lang ziemlich freien Lauf.

Das erste Mal in Bensheim gibt Luke sich als vermeintlicher Kenner der lokalen Gegebenheiten aus. Sein Insiderwissen beschränkt sich allerdings auf „Bensem“. Er benennt den SV Schönberg als „den“ Fußballverein vor Ort und spielt etwas zu häufig auf der nervigen Bensheim-ist-Dorf-Klaviatur („Da ist wohl das ganze Dorf in der Halle“?).

Im zweiten Abschnitt der Show platzt einer Besucherin ob des beständigen Bensheim-Bashings der Kragen. „Bensheim ist eine Stadt“, schreit die junge Frau mit schriller Stimme mehrmals durch die Halle. 2000 Zuschauer und ein Comedian schweigen. Luke ist vorübergehend sprachlos.

Das Publikum, überwiegend Mitglieder der Generation Y bzw. Millennials, ist textsicher. „Lemon Tree“, „Mr. Vain“ oder sämtliche Hits der Backstreet Boys - die Weststadthalle glänzt als Chor.

Lukes parodistische Künste, in der ersten Halbzeit durch eine ebenso witzige wie absurde Mario Barth-Nachahmung angedeutet, begeistern das Haus: Michael Jacksons Genuschel oder die „Hänschen klein“- Variationen von AnnenMayKantereit über Falco bis zu Herbert Grönemeyer. eh

