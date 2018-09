Fehlheim.Nach einer dreivierteljährlichen Vorbereitungszeit wurden am Sonntag 21 Firmlinge der Pfarrgruppe Fehlheim/Zwingenberg in der Katholischen Kirche Sankt Bartholomäus in Fehlheim gefirmt. Domkapitular Jürgen Nabbefeld spendete das Firmsakrament in einem feierlichen Gottesdienst. Die musikalische Gestaltung lag in den Händen der Nowak Sisters mit Band. red/Bild: Zelinger

