219 Bewerber für das Stadtparlament

Bensheim.Alles neu macht der März – zumindest kommunalpolitisch. Bei den Wahlen am 14. März werden in Bensheim die Stadtverordnetenversammlung und die Ortsbeiräte neu besetzt, gleiches gilt für den Ausländerbeirat. Mittlerweile steht nun auch fest, wer mit welchem Personal ins Rennen geht.

Anfang des Jahres lief die Bewerbungsfrist ab, am Freitag tagte der Wahlausschuss zur Prüfung der Daten. Alle Parteien und Wählergemeinschaften erhielten die Zulassung, „mangels Zustimmungserklärung oder Wählbarkeit wurden einzelne Kandidaten aus den Vorschlägen gestrichen“, teilte das Rathaus auf Nachfrage mit. Große Auswirkungen hatte dies auf den ersten Blick jedoch nicht.

Ins Stadtparlament wollen – wie in dieser Legislaturperiode – sieben Parteien und Wählergemeinschaften einziehen: CDU, Grüne, SPD, AfD, FDP, BfB und FWG. Die Reihenfolge auf den Stimmzetteln richtet sich nach den Ergebnissen der jüngsten Landtagswahl. In Bensheim wird allerdings Platz sechs ausgelassen, weil „Die Linke“ wie bisher auch nicht antritt.

45 Plätze zu vergeben

Die meisten Namen stehen auf der Liste der Christdemokraten mit 57 Bewerbern, gefolgt von den Grünen (40), die bekanntlich nicht mehr als Grüne Liste Bensheim, sondern als Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen um Stimmen werben. Die SPD kommt auf 31 Personen, die FWG ist mit 32 Kandidaten dabei, gefolgt von FDP (26), BfB (23) und AfD (10). Mit der Wahl werden wieder alle 45 Plätze im Gremium besetzt sein, in den vergangenen Jahren blieben zwei Sitze frei, weil die AfD ihre Reihen nicht mehr auffüllen konnte, nachdem Stadtverordnete ihr Mandat zurückgegeben hatten und die Liste der „Alternative“ ausgeschöpft war.

Auf den Listen stehen viele neue Namen, in den Spitzenpositionen finden sich allerdings etliche alte Bekannte wieder. Für die CDU rangiert Stadtverordnetenvorsteherin Christine Deppert ganz oben, auf Platz zwei wurde Stadtverbandsvorsitzender Tobias Heinz gesetzt. Die Grünen setzen auf die erfahrenen Stammkräfte: Fraktionschefin Doris Sterzelmaier und Moritz Müller.

Die Sozialdemokraten wollen mit Fraktionsvorsitzender Eva Middleton und Werner Bauer als Spitzenduo punkten. Die AfD geht mit dem Landtagsabgeordneten Rolf Kahnt in den Wahlkampf, die verbliebenen neun Positionen sind mit kommunalpolitischen Neueinsteigern versehen.

Auf Rang eins bei der FDP steht der ehemalige Bürgermeisterkandidat Stefan Stehle, dahinter rangiert Tobias Fischer, der für die Freien Demokraten bereits im Stadtparlament sitzt. Die Bürger für Bensheim (BfB) vertrauen ihren Routiniers. Franz Apfel und Ulrike Vogt-Saggau belegen die Positionen eins und zwei. Die Freien Wähler sind mit dem Stadtverordneten Rolf Tiemann und Vorsitzenden Peter Leisemann auf den vorderen Plätzen im Rennen.

Die Kommunalwahl wird in Pandemiezeiten zwangsläufig keine alltägliche sein. In Bensheim kann auf die Erfahrungen aus der Bürgermeisterwahl im November gebaut werden. „Das Konzept steht, letztlich hat es sich bei der Bürgermeisterwahl bewährt. Diese wertvollen Erfahrungen fließen natürlich in die Planungen mit ein, so dass in wenigen Details in einzelnen Wahllokalen kleinere Anpassungen erfolgen“, teilte der städtische Pressesprecher Matthias Schaider auf Nachfrage mit.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden viele Bensheimer wieder auf die Möglichkeit der Briefwahl zurückgreifen. Ab dem 1. Februar ist es möglich, über die Homepage der Stadt Bensheim online Briefwahl zu beantragen. Das geht auch ohne die Eingabe der Wählerverzeichnis-Nummer, da die Versendung der Wahlbenachrichtigungskarten frühestens ab dem 8. Februar erfolgt, heißt es dazu aus dem Rathaus.

Zu Hause wählen

Generell ist Briefwahl im Bürgerbüro zwar möglich, die Stadtverwaltung empfiehlt aber, dies möglichst kontaktlos zu Hause vorzunehmen. Wer die Unterlagen im Bürgerbüro abholen möchte, wird darum gebeten, diese mit nach Hause zu nehmen und dort auszufüllen, um Wartezeiten und Menschenansammlungen zu vermeiden. Die Rücksendung der Unterlagen sollte möglichst frühzeitig und per Post erfolgen.

Am Wahlabend selbst kommt auf die Helfer beim Auszählen einiges zu. Fünf Stimmzettel sind auszuwerten: Landratswahl, Stadtverordnetenversammlung, Kreistag, Ortsbeirat und Ausländerbeirat (in genau dieser Reihenfolge). Gezählt werden sonntags nur die Kreuze für die Liste, so dass es bis zu zwei Tage dauern könnte, bevor die Ergebnisse für Stadtverordnetenversammlung und Kreistag wasserdicht vorliegen.

Wie viele Wahlberechtigte es in Bensheim gibt, steht konkret erst nach dem 31. Januar fest – wer bis dahin nach Bensheim gezogen ist, darf hier abstimmen. Bei der Bürgermeisterwahl durften etwas mehr als 32 000 Bürger ihr Votum abgeben. Tatsächlich lag die Wahlbeteiligung aber nur bei enttäuschenden 46,91 Prozent (erster Durchgang) und 43,7 Prozent (Stichwahl zwischen Christine Klein und Rolf Richter).

