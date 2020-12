22-Jähriger weiter auf der Flucht

Bensheim. Die Fahndung der Polizei nach einem 22 Jahre alte Mann verläuft bisher erfolglos. Der Tatverdächtige befindet sich nach Auskunft des Polizeipräsidiums Südhessens vom Donnerstagvormittag noch immer auf der Flucht. „Bislang konnte er im Rahmen der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen noch nicht lokalisiert und erneut festgenommen werden“, teilte eine Sprecherin mit.

Der Mann hat sich am Mittwochmittag vor dem Amtsgericht beim Aussteigen aus einem Polizeiauto aus dem Staub gemacht, als er dort dem Haftrichter vorgeführt werden sollte - obwohl er Handschellen trug. Die Polizei suchte daraufhin stundenlang mit mehreren Streifen und ein Polizeihubschrauber die Umgebung ab (wir haben berichtet).

Ihm wird vorgeworfen, in der Nacht zum Dienstag aus einem Handyladen in der Rodensteinstraße mehrere Smartphones entwendet zu haben. Gegen 3.40 Uhr wurde die Polizei über den Einbruch informiert. Dort sollen drei schwarz gekleidete Personen die Scheibe eingeschlagen haben und kurze Zeit später in Richtung Teichstraße geflüchtet sein.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifen und einem Diensthund konnten schließlich zwei flüchtige Tatverdächtige festgenommen werden, darunter der 22-Jährige. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass aus dem Geschäft 30 Smartphones der Marke Samsung im Wert von circa 10 000 Euro gestohlen wurden.

Die beiden Festgenommenen mussten im Anschluss die Beamten mit auf die Polizeistation begleiten. Die Fahndung nach dem dritten Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg. Auch die Beute konnte noch nicht gefunden werden. Weil sich der konkrete Tatverdacht gegen 22-Jährigen richtete, wurde der 23 Jahre alte Mann im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen vorerst wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Polizei bittet nun weiterhin Zeugen, die Hinweise zum Aufenthalt des Flüchtigen geben können, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Bensheim unter der Rufnummer 06251/84680 zu melden. Der 22-Jährige ist circa 1,72 Meter groß, hat blonde kurze Haare und eine schlanke Statur. Er war am Mittwoch mit einem weißen Jogging-Anzug und weißen Turnschuhen der Marke Nike unterwegs.

Ob sich der Tatverdächtige mittlerweile umgezogen hat und die Handfesseln noch trägt, ist nicht bekannt, so die Polizei. red/dr

