Das gemeinsame Sporterleben und auch manch „interner Wettbewerb“ in der Familie, vom Landessportbund Hessen und Sportkreis Bergstraße im Wechsel durch Urkunden gewürdigt, erfreuen sich großer Beliebtheit. 23 familiäre Gruppierungen aus jeweils mindestens zwei Generationen mit insgesamt 59 Teilnehmern weisen dies aus.

Selbstverständlich durfte auch in diesem Jahr der Dank an die Prüferinnen und Prüfer Angela und Uwe Frank, Liane Gang und Stephan Krüger, Walter Fendel, Georg Lang, Gerhard Lützkendorf, Dr. Uwe Slabke, Daniel Schneider, Edmund Steeb, Klaus Frank, Heide und Holger Branding sowie Helmut Fasser nicht fehlen. Sie stehen auch in der kommenden Saison wieder bereit, ebenso Sportkameraden des RTC Bergstraße-Odenwald für die gemeinsame Abwicklung der Fahrraddisziplinen. Besonderer Dank ging an die Stadt Bensheim für ihre Unterstützung der Sportabzeichenaktion und die guten Bensheimer Sportanlagen.

Für Interessierte nachstehend Informationen in Kurzform: Es gibt vier Disziplingruppen: Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination; in jeder Gruppe muss mindestens eine Wertung in Bronze erzielt werden. Die Leistungstabellen umfassen die Sportarten Leichtathletik, Radfahren, Schwimmen und Geräteturnen. Ein Leistungsabzeichen in einer anderen Sportart kann für eine der genannten Disziplingruppen anerkannt werden. Obligatorisch ist und bleibt Schwimmen (können), wobei nicht jedes Jahr der Schwimmnachweis erbracht werden muss.

Weitergehende Informationen gibt es auf dem Sportplatz oder im Internet unter www.deutsches-sportabzeichen.de oder www.sportabzeichen-bensheim.de. red

