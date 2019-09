Von unserem Redaktionsmitglied

Dirk Rosenberger

Bensheim. Wenn es Geld aus Wiesbaden gibt, wartet Bürgermeister Rolf Richter entgegen sonstiger Gepflogenheit gerne ein paar Minuten länger aus den Überbringer der frohen Kunde - so geschehen am Freitagmorgen. Justizstaatssekretär Thomas Metz hatte sich mit den Förderbescheiden ein wenig verspätet, was der Rathauschef entspannt zur

...