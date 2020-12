„24 Stunden für Bensheim da“

Bensheim.Langeweile ist in den vergangenen sechs Jahren nie aufgekommen. Das stellte der scheidende Bürgermeister Rolf Richter am Montagabend in seiner Abschiedsrede gleich zu Beginn fest. „Es gab für uns alle einiges zu stemmen“, konstatierte er und führte die Flüchtlingskrise 2015 und aktuell die Corona-Pandemie an. Aufgaben und Projekte habe es sehr viele gegeben und das Amt des Bürgermeisters bringe es mit sich, dass nahezu alle Themengebiete abgedeckt werden müssten. Gemeinsam habe man viel erreicht.

„Die familienfreundliche Stadt war für mich immer ein enorm wichtiges Ziel. Ich denke, dieses Prädikat kann sich Bensheim zugute schreiben“, so Richter, der weitere Beispiele wie die Bereitstellung von sozialem Wohnraum, die lebendige Kulturlandschaft, die Wirtschaft und ein starkes soziales Netzwerk anführte. „Immer, wenn es darauf ankommt, ist Bensheim zusammengerückt. Das zeigt die große Stärke dieser Stadt“, freute sich der 54-Jährige.

Natürlich hätte man sich bei dem einen oder anderen Thema einen schnelleren Fortschritt gewünscht und es seien auch nicht alle Ziele erreicht worden. Aber gemeinsam habe man immer versucht, das Beste für die Stadt zu erreichen. „Dass ich jetzt nicht mehr in der Position des Bürgermeisters zum Gelingen beitragen kann, bedauere ich sehr“, führte Richter aus.

Seiner Nachfolgerin Christine Klein wünschte er für ihre neue Aufgabe alles Gute und ein stets glückliches Händchen. „Ich hoffe, dass Sie die Stadt Bensheim gerade in den schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie sicher durch hohe Wellen führen. Sie haben eine hervorragende Verwaltung, die Sie unterstützen wird“, gab er ihr mit auf den Weg. Der gebürtige Bensheimer nutzte den Abend, um allen Danke zu sagen, die ihm in den vergangenen sechs Jahren zur Seite standen, denen er begegnet ist und die ihn unterstützt haben.

Richter arbeitet jetzt für das Land

Dazu zählte er auch die CDU-Fraktion („meine politische Heimat“), die Ortsbeiräte und Stadtverordneten. Er würdigte im Besonderen seine Sekretärin Elke Pöschl für ihren unermüdlichen Einsatz und dankte seiner Familie

„Ich habe zu meinem Abschied unzählige sehr Mut machende und aufmunternde Rückmeldungen erhalten. Ich gebe zu, dass der Zeitraum bis heute sehr kurz war, all das Geschehene zu verarbeiten. Es tut aber sehr gut, diese Reaktionen zu erhalten – auch für diese Unterstützung bedanke ich mich“, bemerkte Rolf Richter abschließend. Er sei 24 Stunden für die Stadt da gewesen – „ich habe das sehr gerne gemacht“.

Nach seiner Verabschiedung teilte Richter auf Nachfrage dieser Zeitung mit, dass er am Dienstag seinen Dienst bei der hessischen Landesverwaltung aufgenommen habe.

