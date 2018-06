Anzeige

Hochstädten.In Bensheim wurde 1993 die Firma gegründet, seit über zehn Jahren ist die Thomas Drewes Solar und Heizung GmbH nun in Hochstädten ansässig. Jetzt wurde 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Von Anfang an hat sich das Unternehmen auf Solar- und Gasbrennwerttechnik spezialisiert. In dem Ausbildungsbetrieb sind zehn Mitarbeiter tätig. In diesem Vierteljahrhundert wurden, so Thomas Drewes, der seit 1991 sein Diplom in Maschinenbau hat, 50.000 Quadratmeter Solarfläche und 200 Pelletskessel montiert. Im Betrieb sind zwei Elektrofahrzeuge im Einsatz und auf dem Betriebsgelände an der Mühltalstraße 202 gibt es eine öffentliche Ladesäule. Auf dem Bild hält Thomas Drewes das Fachbetriebszertifikat von 1993 in der Hand. df/Bild. Funck