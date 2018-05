250 000 Euro für Kinder in Südafrika

Anzeige

Bensheim.Der Verein Masifunde setzt sich in Deutschland und Südafrika für gleiche Bildungschancen für Kinder und Jugendliche ein und kümmert sich dabei vor allem um die Förderung sozial benachteiligter Heranwachsender in Südafrika. Aber auch in Deutschland ist der Verein mit Bildungsprogrammen aktiv, wobei es hier darum geht, Jugendlichen den Blick über den Tellerrand zu ermöglichen und sich mit dem Leben einer multikulturellen Gesellschaft auseinanderzusetzen.

Für diese Aufgaben engagieren sich in Deutschland 75 Ehrenamtliche, die sich in Regionalgruppen in fünf Städten organisiert haben. Neben Berlin, Bonn, Mainz und Osnabrück gehört dazu auch Bensheim. Im Gemeindezentrum der Michaelsgemeinde fand am Wochenende die Mitgliederversammlung des Vereins statt.

So hilft der Verein Masifunde in Südafrika 2017 war Masifunde Südafrika vor allem in Walmer Township, Motherwell und Kwazakhele aktiv. Einen ausgesprochen positiven Effekt hatte die Einweihung des neuen Masifunde-Bildungszentrums in Walmer Township im September. Über 450 Kindern wird hier nach der Schule die Möglichkeit gegeben, sich in Computerkursen oder Musik-, Tanz-, Kunstunterricht oder durch Nachhilfe weiterzubilden. Im Patenschaftsprogramm, das allerdings auslaufen wird, werden aktuell 42 Patenkinder betreut. Drei Jugendliche haben die Abschlussprüfung erfolgreich bestanden. Es gibt eine Talentfabrik mit 74 Chormitgliedern, 51 Teilnehmer in Theaterworkshops und 29 Jugendliche im Kunstunterricht. Seit kurzem wird allen Sechstklässlern der Walmer Primary School (Grundschule) ein wöchentlicher Kunstunterricht angeboten. In dem seit 2015 laufenden Umhlali-Projekt geht es um Gewalt-Prävention. Das Projekt wird auslaufen. Es gab eine Kampagne gegen geschlechtsspezifische Gewalt, in die 43 Schulen eingebunden waren. Arbeitslose Jugendliche werden unterstützt, hier unterstützt der Rotary-Club. Die Cafeteria im neuen Bildungszentrum wird von arbeitslosen Jugendlichen betrieben. In Kürze wird im Bildungszentrum außerdem der Montessori-Kindergarten eröffnet. js

Mit rund 250.000 Euro hat Masifunde Deutschland im vergangenen Jahr die Arbeit in Südafrika unterstützt. „Das war das bisher erfolgreichste Jahr“, stellt Vorstandsmitglied Jacob Birkenhäger nicht ohne Stolz fest. Zwar werde inzwischen der größte Teil der finanziellen Aufwendungen in Südafrika selbst finanziert, verweist er auf den deutschen Anteil, der sich von 86 Prozent im Jahr 2011 auf etwa 24 Prozent im vergangenen Jahr reduziert habe. Dennoch sei die finanzielle Unterstützung aus Deutschland nach wie vor wichtig, vor allem wenn zeitlich begrenzte Zuschüsse auslaufen oder andere Einnahmen wegbrechen.